El govern espanyol aplaça una setmana la votació de la reforma de l'estiba per falta de consens

Una setmana més. El govern espanyol s'ha vist obligat a endarrerir una setmana més el debat i la votació al ple del Congrés del Real Decret Llei de reforma del sector de l'estiba que s'havia de discutir aquest dijous. Segons ha informat aquest dilluns el ministre de Foment, Íñigo de la Serna, Foment encara no compta amb e l consens necessari per recolzar la reforma. Per ara, el Partit Popular no té el suport de cap dels grups parlamentaris. Cal recordar que Rajoy va aprovar ara fa dues setmanes el decret llei perquè s'enfronta a una sentència milionària per part de la justícia europea que ja fa dos anys va emetre una sentència que obligava a liberalitzar el sector.

Segons De la Serna, Foment "preveu donar una nova oportunitat" a la negociació entre patronal i sindicats (que es repren dimecres) per poder impulsar així el suport per part dels grups parlamentaris que, de moment, no ha aconseguit. A més, aquest dilluns, la patronal Anesco i els sindicats d'estibadors (Coordinadora de Treballadors del Mar, CCOO, UGT, CIG i USO) han anunciat que tornaran a reunir-se aquest dimecres dia 8, però han demanat al govern de Rajoy que també s'assegui a la taula després que Foment abandonés les converses i les deixes en mans de la mediació del Consell Econòmic i Social. Els sindicats van anul·lar la convocatòria de vagues dilluns i dimecres, però mantenen les de divendres.

L'estiba, un problema de fa dos segles

De la Serna considera que "l'acord és possible" i que ha de ser la propera setmana que es convalidi la reforma, perquè "hi ha marge més que suficient", ha assegurat el ministre.

"Si hi ha voluntat d'arribar a acord i, si el que de veritat volen és la garantia de les feines i no mantenir l' 'statu quo' del sector, hi ha marge més que suficient aquesta setmana", ha dit De la Serna, que també ha garantit que el govern espanyol està disposat a ajudar a arribar a un acord però a través dels instruments legals amb què compta el ministeri d'Ocupació.



El ministre ha fet aquestes declaracions just el dia en què la comissària de Transports de la UE, Violeta Bulc, visita Espanya. Segons el ministre "està al cas" de l'evolució de l'assumpte i ha ratificat la necessitat d'aprovar el més aviat possible la reforma.