Els estibadors comencen sense incidents la vaga de 48 hores

La vaga d'estibadors de 48 hores ha començat a les 8 hores d'aquest dimecres i es desenvolupa sense incidents als ports de Barcelona i de Tarragona, on no obstant això es registra molt poca activitat, segons han confirmat fonts de les dues autoritats portuàries.

Aquestes mateixes fonts han indicat que els serveis mínims s'estan complint i que no hi ha problemes als accessos als ports, malgrat que el tràfic de camions és mínim respecte a qualsevol altre dia. A Barcelona els estibadors han celebrat una assemblea a primera hora del matí i després han anat cap a les terminals per comprovar que no es fa cap activitat al marge dels serveis mínims.

La vaga es produeix després de que la reunió de dimarts dels sindicats amb la patronal Anesco conclogués sense acord, tot i que els treballadors van mostrar la seva disposició a avançar part de la baixada de sou del 10% a la qual ja s'han compromès.

La vaga estava ja programada al calendari de mobilitzacions convocat pels estibadors al començament de mes i succeieix a les tres jornades d'aturades parcials que el gremi ja va secundar la passada setmana.

Però la vaga d'aquest dimecres pot tenir una incidència més gran en l'activitat dels ports que les aturades de la passada setmana, durant les quals aquestes instal·lacions van mantenir certa operativa, ja que només es feien aturades les hores senars.

L'aturada de 48 hores iniciada aquest dimecres pot tenir, més impacte econòmic. El ministeri de Foment va calcular en 36 milions l'impacte de les anteriors vagues de dilluns, dimecres i divendres de la setmana passada, que no van ser totals.

Els estibadors han anat a la vaga després que la reunió mantinguda dimarts pels sindicats d'estibadors ( Coordinadora de Treballadors del Mar, UGT, CCOO, CIG i CGT) i la patronal Anesco, la primera després de la convocatòria de vagues, conclogués sense que les dues parts aconseguissin un acord.

El dirigent de Coordinadora, Antolín Goya, va manifestar al final de la trobada la seva "sorpresa" pel fet que, segons va dir, la patronal "no es va comprometre en la taula de negociació a la subrogació dels treballadors que havia anunciat dies abans a través d'un comunicat".

La garantia d'ocupació per a tots els treballadors de l'estiba mitjançant la seva subrogació constitueix la principal reivindicació dels estibadors des que va esclatar el conflicte del sector fa ja quatre mesos, quan el govern espanyol va emprendre la seva reforma per adaptar-lo a la normativa comunitària i liberalitzar-lo.