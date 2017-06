Els estibadors tornen a convocar vagues després de trencar de nou la negociació amb la patronal

Aquest dijous era un dels dies clau en què tot semblava encaminat per acabar de resoldre el conflicte dels estibadors. Però tampoc ha sigut així. Els sindicats d'estibadors han tornat a convocar els tres dies de vaga que inicialment havien anul·lat per a la setmana que ve després de trencar negociacions amb la patronal Anesco.

Així ho ha anunciat el portaveu de la Coordinadora de Treballadors del Mar, el principal sindicat de l'estiba, tal com recull Europa Press. A més de tornar a convocar aturades el 5, 7 i 9 de juny com s'havia dit inicialment, Goya ha afegit que es convocarà un calendari més ampli de protestes per a la pròxima setmana.

Així, els estibadors consideren que Anesco ha evidenciat un canvi d'actitud respecte de l'última reunió mantinguda per totes dues parts (el dilluns 22 de maig) en què s'havia arribat a un principi d'acord que feia pensar que el conflicte estava a punt d'acabar-se.

Entrevista a Jordi Aragunde, estibador de Barcelona:

"Quan baixa el nivell de feina, tenim un sou garantit de 1.100 euros" Tot i això, segons Goya, en la reunió d'aquest dijous la representació empresarial ha reculat i tornava a no garantir la subrogació de totes les feines. Per contra, segons els estibadors, Anesco demanava un termini de 2 setmanes per analitzar la situació port per port.

" Ens sentim enganyats i maltractats, no entenem res", ha declarat el portaveu sindical quan ha acabat la reunió, tal com recull Europa Press.

La negociació col·lectiva, clau per a la pau als ports

Cal recordar que ara fa 2 setmanes el govern de Mariano Rajoy va aconseguir convalidar al Congrés el decret de liberalització de l'estiba a instàncies de Brussel·les (que ha sancionat l'Estat per la manca de lliure competència del sector). Així, després de mesos de negociacions i d'un primer fracàs de l'executiu espanyol, que va veure com el Congrés li tombava la mesura, el ministre de Foment, Íñigo de la Serna, va aconseguir tirar endavant la iniciativa. En part, gràcies al PDECat, que va introduir 5 modificacions al decret a canvi de la seva abstenció i, per tant, la convalidació efectiva del document.

Tot i això, el resultat final no convencia ningú i la prova és que els estibadors han tornat a fer servir la seva força per tornar a convocar aturades al sector després de no trobar-se amb l'actitud esperada per part de la patronal. De fet, la negociació col·lectiva és una de les claus per solucionar el problema i tornar a aconseguir la pau definitiva als ports. Alguns partits de l'oposició i els mateixos treballadors ja denunciaven que el decret aprovat pel govern espanyol deixava per a la negociació col·lectiva la resolució del conflicte (tot i que amb millors garanties), però no solucionava el problema bàsic: la garantia del 100% dels llocs de treball, com a mínim els primers 3 anys. L'Estat va prometre prejubilacions i una liberalització esglaonada, però les condicions finals s'han de debatre amb detall en les converses que estan mantenint patronal i estibadors. Aquest dijous, però, sembla que els estibadors tampoc veuen clar aquest punt i el conflicte torna a retrocedir.