Els estibadors convoquen vagues a partir del 6 de març

Els sindicats d'estibadors han decidit convocar tres setmanes d'aturades a partir del 6 de març després de que la reunió negociadora amb la patronal del sector d'aquest dimarts. Així ho ha anunciat el líder de la Coordinadora de Treballadors del Mar, Antolín Goya, després de la reunió amb la patronal i el mediador designat pel govern espanyol.

Segons ha explicat, la vaga començarà el 6 de març i es preveu nou dies d'aturada -els dilluns, dimecres i divendres- durant tres setmanes consecutives, amb aturades parcials les hores senars. No obstant, la convocatòria de la vaga no suposa trencar les negociacions, que de fet continuaran demà.

L’estiba, un problema de dos seglesAmb les aturades, els sindicats intenten que el govern espanyol no aprovi la reforma de l'estiba en la reunió del proper divendres, tal com proposa el Ministeri de Foment, sinó que la postposi fins que hi hagi un acord.

A més, els sindicats volen que el govern espanyol torni a la taula de negociació. De fet, Antolín Goya ha expressat la seva sorpresa perquè el mediador designat pel Ministeri d'Ocupació hagi estat el president del Consell Econòmic i Social.

Segons el representant dels treballadors, a la reunió el mediador ha explicat que la seva missió era purament mediadora i ha confirmat la intenció del Ministeri de Foment d'aprovar la nova regulació de l'estiba el proper divendres. "L'única forma forma de defensar-nos és presentant un nou preavís de vaga", ha assenyalat Antolín Goya.

De la seva banda, el ministre de Foment, Íñigo de la Serna, ha dit al Senat, que és urgent aprovar el reial decret de reforma de l'estiba perqué la sentència de la Unió Europea "colpejarà Espanya com no ho ha fet cap altra fins ara".

No obstant, De la Serna ha assegurat que un cop s'aprovi el Reial Decret hi ha "temps més que suficient" per al diàleg si hi ha voluntat in es volen tancar acords. Segons el ministre, en l'elaboració de la nova regulació s'han inclòs les peticions dels sindicats fins el límit que permet la Comissió Europea, que ja no admet "més flexibilització".

Els estibadors aquest dimarts han comptat amb el suport de companys de tot el món. A Algesires (Cadis), s'ha reunit representants del Consell Internacional d'Estibadors (IDC), i el representant espanyol en aquest organisme, Jordi Aragunde, ha expressat el suport als companys espanyols i ha dit que si hi ha vagues i el govern espanyol prova desviar tràfics a altres ports, "els companys de Tànger i Marsella, i els d'altres llocs, ja han anunciat que actuaran en conseqüència, sempre dins de la legalitat".