Els estibadors desconvoquen la vaga als ports

Demà no hi haurà vaga als ports espanyols. Després que el Congrés dels Diputats hagi tombat el decret de la liberalització de l'estiba en una jornada història, els treballadors han anunciat que desconvoquen les aturades que tenien previstes a partir d'aquest divendres. Encara els quedaven quatre jornades d'aturades parcials que s'extenien fins el proper divendres 24 de març, però les han desconvocat a l'espera del que pugui proposar el govern la setmana que ve.

De fet, aquesta és la quarta vegada en què els sindicats suspenen vagues convocades des que el govern va anunciar la seva intenció d'aprovar un decret llei i després que s'hagi vist obligat a anar cedint en les negociacions malgrat no arribar mai a l'extrem que reclamen els sindicats: que es mantengui en el decret la figura del registre de societats que insta les empreses a contractar ("obligatòriament", segons el govern i "preferentment", segons els sindicats) els treballadors inscrit en aquestes empreses.

L'estiba, un problema de dos segles

En l'última reunió tècnica celebrada aquest dimecres i 'in extremis', el govern va proposar als treballadors finançar-los prejubilacions per als majors de 50 anys equivalents al 70% del seu salari i la creació d'una comissió de seguiment que garaneixi que se subroguen el 100% dels llocs de treball. Tot i això, els treballadors van dir que no a l'oferta, posició que ha precipitat l'abtenció de Ciutadans aquet matí a la votació.

El ministre de Foment, Íñigo de la Serna, ha explicat després de la sessió parlamentària que la propera reunió serà dimarts i que la idea del govern és tornar a intentar arribar a un acord que tornaria a portar al ple del Congrés dijous que ve. Si aquesta via no funciona, el govern es veuria obligat a tornar a elaborar de nou un decret que sí que passi la convalidació parlamentària.