Els estibadors també tindran el monopoli del transport de vehicles

Encara que es liberalitzi el sector, els estibadors continuaran sent els encarregats d’embarcar i desembarcar els nous vehicles als ports. Així ho recull el nou decret de reforma de l’estiba que ahir va aprovar el govern de Mariano Rajoy -per segona vegada després d’un primer intent frustrat- al consell de ministres. El primer decret alliberava les empreses automobilístiques de l’obligació de contractar preferentment estibadors, una condició que sí que es mantenia en la resta de sectors. Ara, però, les empreses de l’automoció no quedaran exemptes d’aquesta reforma i hauran de continuar contractant de manera preferent els estibadors per manipular les seves mercaderies. Segons el govern, el decret ja té el vistiplau de Brussel·les.

Aquest va ser un dels canvis que va anunciar ahir el ministre de Foment, Íñigo de la Serna, quan va presentar el nou decret, modificat després de setmanes de negociacions parlamentàries, principalment amb el PDECat. De fet, aquesta modificació és una de les principals reclamacions del partit català, que s’abstindrà en la votació per garantir que en el ple del dia 18 de maig el govern de Rajoy convalidi la mesura. Segons l’antiga Convergència, és clau i positiu per als ports catalans que el sector de l’automòbil continuï important i exportant com fins ara perquè “el moviment dels nous vehicles l’han fet sempre els estibadors, el sector ha sigut competitiu i ha funcionat bé”, explica Ferran Bel, el diputat del PDECat que ha portat les negociacions amb l’Estat.

Segons Bel, deixar de garantir que aquest servei el facin estibadors suposaria que, només a Barcelona, s’hauria de fer un ajust del 20% de la plantilla. Cal recordar que la reforma del sector passa per eliminar les Societats Anònimes de Gestió d’Estibadors Portuaris (Sagep), que gestionen tots els serveis de mercaderies dels ports i són les úniques que poden cedir els seus treballadors a les empreses. No hi ha cap altra via de contractació i, a més, s’obliga les empreses que en contracten els serveis a participar del capital de la societat. Amb la reforma, aquestes societats desapareixerien però, per garantir els llocs de treball, els mateixos estibadors que constituïen la Sagep formaran empreses semblants a les ETT on els estibadors tindrien contractació preferent.

Però el sector de l’automòbil, amb una facturació d’uns 61.000 milions l’any, havia pressionat amb força i quedava exclòs d’aquesta obligació i, per tant, podia contractar qualsevol treballador per transportar els vehicles i rebaixar costos. De la Serna, però, va argumentar ahir que el sobrecost que suposaria això per a l’automoció és insignificant (uns 6 milions) comparat amb el que factura. A Catalunya l’automòbil suposa un 16% de les vendes a l’exterior i, per tant, implica un percentatge important d’estibadors que treballen als ports.

Tot i això, els estibadors de Barcelona van avisar ahir que no en tenen prou i van anunciar més vagues i mobilitzacions. Aquesta vegada, però, el govern sí que té els suports necessaris per tirar endavant la reforma.

LES CLAUS

1. Per què torna a aprovar el decret el govern de Rajoy?

Perquè el primer cop, fa dos mesos, el Congrés va tombar-ne la convalidació després de les protestes dels treballadors als ports i les denúncies de l’oposició d’absència de diàleg. Ara el govern ha inclòs els canvis que demanava el PDECat i aconsegueix així els avals necessaris (amb Ciutadans i el PNB).

2. Quins són els altres canvis?

El nou decret inclou les mesures i recomanacions assolides per la mediació entre patronal i sindicats després que no s’aprovés el primer. A més, també s’elimina l’exempció que permetia a les empreses portuàries no pagar una sobrecotització per als contractes temporals. També queda inclosa l’opció de negociar port per port un conveni sectorial superior al que es pacti finalment per al conjunt del sector i es garanteix que els treballadors rebran un mínim d’hores de formació dins els mateixos ports i que rebran un certificat oficial.

3. Per què hi havia dubtes al sector de l’automòbil?

Perquè la llei portuària distingeix la feina de transport de vehicles de motor de la resta de mercaderies, i amb el nou decret no quedava garantit que aquesta tasca la continuessin fent els serveis de l’estiba, com sí que queda garantit en els altres sectors.

4. Què hi diu el sector? El seu pes en l’economia i les exportacions espanyoles donen al sector de l’automòbil una posició privilegiada per negociar a l’hora d’intentar estalviar-se la contractació d’estibadors. Tot i això, no hi ha hagut cap pronunciament oficial del sector però els informes publicats per les empreses interessades a liberalitzar els situaven entre un dels més beneficiats per reduir costos.