Un de cada cinc euros del comerç barceloní ve del turisme

Els turistes que visiten Barcelona són els responsables de gairebé el 20% de les vendes del comerç de la ciutat. Aquesta és una de les principals conclusions de l'estudi "Impacte socioeconòmic de les compres turístiques a la ciutat de Barcelona", que ha presentat aquest dimecres l'associació de comerciants Barcelona Oberta, en el marc el Setmana del Comerç que organitza la Generalitat. En total, calcula que els visitants estrangers deixen un total de 2.000 milions d'euros a l'any als comerços barcelonins, una xifra que puja als 3.900 milions si es té en compte l'impacte indirecte.

L'informe diferencia la ciutat en quatre zones segons la intensitat de les compres turístiques. Com és habitual, a les zones del centre, amb reclams comercials com el Portal de l'Àngel i el Passeig de Gràcia, les compres dels visitants estrangers suposen fins a un 61% de la facturació dels comerços. De fet, l'estudi assegura que almenys 1.200 comerços del centre de la ciutat haurien de tancar si no hi compressin els turistes, mentre que el 40% afirmen que "probablement" els tocaria baixar la persiana.

El turisme genera el 61% de les vendes als comerços del centre de la ciutat

Tot i així, l'informe de Barcelona Oberta també mostra que la taca del turisme s'ha estès més enllà dels barris més cèntrics. A zones com l'Eixample (l'Esquerre i el Dret) o Sant Antoni, aquestes compres ja representen al voltant d'un 28% de la facturació del teixit comercial. A nivell global, l'estudi apunta que un terç del comerç barceloní deu un terç de les seves vendes al turisme.

La gran part de la ciutat, però, continua sent territori desconegut per als que visiten Barcelona. Segons l'estudi, a les zones amb intensitat turística baixa les compres dels visitants suposen menys del 5% de la facturació per als comerços. Per aquesta mateixa raó, en aquests barris menys d'un 1% del comerç es veuria forçat a tancar si disminuís el turisme. "A Nou Barris no hi aniran els turistes, això és indiscutible, però hi ha una oportunitat per a la ciutat" , ha explicat el president de Barcelona Oberta, Gabriel Jené.

El turisme de compres passa de llarg del petit comerçPel que fa al mercat de treball, l'informe assegura que el 29% dels llocs de treball del comerç són un efecte directe del turisme que rep la ciutat. Això significa un total de 26.294 llocs de treball dels 90.316 que genera el sector a Barcelona. Les zones amb més turisme també són, per tant, les que generen una creació d'ocupació en el comerç superior a la mitjana. Segons el soci de RBD Consulting i director de l'estudi, Roger Gaspa, aquesta contractació és de mes qualitat i és una oportunitat per "retornar la dignitat a la professió".

"Ha de ser un fenomen totalment transversal dins la ciutat", ha explicat Jené, que ha insistit en què el turisme de compres no beneficia només alguns grups econòmics de la ciutat, sinó que "és una infraestructura bàsica" per a tota la ciutat. El director de l'estudi ha assegurat que el turisme de compres és de qualitat, amb poder adquisitiu alt i ve en família, no "de borratxera". També ha posat èmfasi en què Barcelona ha d'atreure el turisme extracomunitari per competir amb capitals com Londres o París.

"El turisme de compres és de qualitat, no de borratxera" Gabriel Jené President de Barcelona Oberta

Segons Gaspa, el turisme "ha compensat la caiguda de les compres dels residents", sobretot en productes de moda i complements, també perquè la seva compra sempre és física, mai 'online'. L'estudi apunta a què mentre la despesa dels residents a l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) va baixar un 12% entre el 2010 i el 2015, la dels turistes es va disparar un 42,8%.

Jené ha aprofitat la presentació per reclamar el desenvolupament de dues grans vies urbanes (l'Eix Gran Via i l'Eix Diagonal) per connectar les diferents zones comercials de la ciutat. Segons l'estudi, una reforma d'aquest tipus permetria al sector augmentar un 5% la facturació global i l'ocupació. Gaspa també ha comentat que l'ampliació dels horaris comercials per satisfer la demanda incansable dels turistes s'hauria d'adaptar a les necessitats de cada zona.