L'excúpula de la CNMV assegura que van extremar les precaucions amb la sortida a borsa de Bankia

L'expresident de la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV) Julio Segura i el seu antic número dos, Fernando Restoy, han explicat aquest dilluns a l'Audiència Nacional que l'organisme només va exercir un control formal durant la sortida a borsa de Bankia i que no estava al cas de les tasques de supervisió del Banc d'Espanya. En aquest sentit, han defensat que van extremar les precaucions i van ser més exigents amb aquest cas.

Així ho ha explicat l'advocat de l'acusació popular que representa la Confederació Intersindical de Crèidit (CIC), Andrés Herzog. El lletrat ha assegurat que tant Segura com Restoy han incidit en què la CNMV no tenia la capacitat de qüestionar uns comptes que ja van ser auditats per Deloitte i supervisats pel Banc d'Espanya.

Segons Herzog, tots dos investigats han reconegut que la relació entre els organismes era fluïda, encara que "s'han desmarcat" del Banc d'Espanya i han assegurat que la CNMV es va limitar a aprovar un butlletí en el qual s'indicaven tots els riscos possibles, que es van detallar de manera molt prudent. Així doncs, Segura i Restoy s'han referit en tot moment a aquest document, que avalava que hi havia un coixí de provisions suficient, d'uns 7.000 milions d'euros.

Els dos exdirectius de la CNMV han respost durant gairebé una hora cadascun a les preguntes de l'acusació popular i els seus advocats, ja que ni el jutge Fernando Andreu ni la Fiscalia han fet preguntes als investigats. A més, Segura i Restoy han assegurat que desconeixien els correus interns del Banc d'Espanya previs a la sortida a borsa.



A banda dels inspectors citats a declarar demà, també hauran de comparèixer aquest dimecres com a investigar els exdirectors de Supervisió del Banc d'Espanya Mariano Herrera i Jerónimo Martínez Tello, mentre que dijous ho faran l'exgovernador de l'organisme Miguel Ángel Fernández Ordóñez i l'exsubgovernador Javier Aríztegui.