Com explica el govern espanyol l'encariment de la factura de llum?

El govern espanyol no té més alternatives per aturar l'escalada de la llum. Aquest dijous el president de l'executiu, Mariano Rajoy, ja avançava en una entrevista a Onda Cero que no tenia previst anunciar més mesures i fiava la baixada dels preus de l'electricitat a la pluja. I el ministre d'Energia, Turisme i Agenda Digital, Álvaro Nadal, tampoc ha fet cap nou anunci en una compareixença a petició pròpia al Congrés. Tot i això sí que ha reconegut que el preu de l'electricitat s'ha gairebé duplicat respecte a la mateixa època de l'any passat. Després d'espolsar-se les responsabilitats recordant que el 60% de la factura, que equival a impostos, ha estat congelada pel govern, Nadal ha volgut aturar-se punt per punt en les raons per les quals s'ha donat aquesta escalada de preus.

1. L'encariment dels combustibles

Segons ha explicat el ministre, part de l'encariment de la factura de la llum ve donada per una pujada del 112% del preu del petroli respecte del mínim registrat l'any passat, pujada que se suma a l'encariment del 172% en menys de mig any del gas, que és el combustible que més influeix actualment en la producció de l'energia elèctrica. A més, Nadal també assegura que el carbó, que entra en joc quan hi ha mancança d'altres energies a través del cicle combinat, s'ha incrementat un 214% des de mitjans de l'any passat.

Per això Nadal ha aclarit que el govern ha volgut actuar sobre el mercat del gas, perquè actualment és el component més influent del preu actual de la tarifa. Nadal ha recordat que la setmana que ve entra en joc la figura del creador de mercat al Mibgas per mirar d'estimular la demanda. De la mateixa manera el govern ha demanat un informe a la CNMC perquè esclareixi l'escalada de preus.

On van els diners de la factura de la llum?

2. Factors meteorològics

Com ha dit el president Rajoy aquest dijous al matí, "cal esperar que plogui". Nadal ha explicat també que la manca de pluja i vent ha provocat que les reserves hidràuliques estiguin un 50% per sota del nivell que tindrien habitualment, i un problema similar és el que ha passat amb l' energia eòlica per la falta de vent. Aquestes són les dues fonts d'energia elèctrica més assequibles però més "rígides", segons Nadal, perquè no se'n pot modificar la producció en funció de la demanda, cosa que sí es pot fer amb les centrals nuclears o de gas.

L'altre argument en relació amb els factors meteorològics és l' onada de fred, que ha disparat la demanda arreu d'Europa, inclosa Espanya, on el fred ha arribat més tard.

3. L'explicació geopolítica

Álvaro Nadal també ha fet referència a dos aspectes internacionals. D'una banda ha aclarit que Espanya forma part d'un mercat europeu que "acostuma a comptar amb la producció nuclear de França com a element estabilitzador". Tot i això, aquest hivern França està sota una situació excepcional perquè no té en funcionament el 25% del parquet nuclear per revisions de seguretat, cosa que ha encarit el preu de la llum a Espanya, que aquesta vegada no ha pogut recórrer a aquesta oferta.

A més, Nadal també ha assegurat que els països del nord d'Europa no han patit un encariment tan elevat perquè compten amb un accés més fàcil als recursos del gas rus i noruec per falta de connexions. En canvi, Espanya depèn en bona mesura del gas algerià, que actualment és més car.

4. La indústria a Espanya

Malgrat justificar-se principalment en aquests arguments externs, Nadal també ha reconegut que Espanya té factors interns que expliquen l'augment. Concretament Nadal ha assenyalat que el sistema de producció d'energia a Espanya depèn bàsicament de tecnologies rígides (com la hidràulica o l'eòlica) i ha reconegut que cal disminuir aquesta dependència amb les millores de les energies renovables o les tecnologies d' emmagatzematge d'energia. Nadal també ha reconegut que el sistema espanyol és molt centralitzat i es basa en acords bilaterals entre productors i distribuïdors, cosa que afavoreix que hi hagi poca competència i que els preus no baixin. Per això ha explicat que el govern vol estimular el mercat del gas.

Per últim, Nadal ha tornat a culpar les renovables i els 11.000 milions de primes que es van donar a aquesta tecnologia en l'última legislatura del PSOE. Per això, segons Nadal, Espanya té una de les factures de la llum més cares d'Europa, perquè s'arrosseguen aquests costos com a "hipoteca".

5. "Els pics de preu són recurrents"

Segons el ministre, no és la primera vegada que passa, sinó que aquestes puntes són "recurrents" per tots aquests factors. Segons Nadal, l'últim repunt similar a l'actual va ser fa 4 anys. Tot i això, Nadal ha assegurat que les mesures preses pel govern s'han impulsat per garantir que les elèctriques no s'aprofitin de la situació, motiu pel qual ha encarregat l'informe de la CNMC.