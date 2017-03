Les exportacions catalanes creixen prop d'un 16% al gener, el ritme més elevat des del 2011

El comerç exterior català ha recollit el testimoni d'un 2016 històric i enceta el 2017 amb un repunt de les exportacions també històric. El ritme de creixement de les vendes catalanes a l'estranger no era tan elevat com el registrat aquest primer mes del 2017 des del gener del 2011, quan creixien a un ritme superior al 26%. Així doncs, les exportacions catalanes van superar els 5.338 milions d'euros al gener, una xifra que suposa un 15,7% més que el mateix mes de l'any anterior quan, de fet, van decréixer.

Així doncs, Catalunya torna a ser la comunitat espanyola amb més contribució positiva a les exportacions de l'Estat. Com explica el ministeri d'Economia en el seu informe mensual, en l'increment del 17,4% que registren el conjunt de les vendes a l'estranger de l'Estat, Catalunya aporta 3,9 punts i representa el 24,9% del total. Val a dir que l'octubre del 2012 les exportacions catalanes van créixer per sobre del 19%, però és un mes aïllat dins el conjunt de la sèrie històrica perquè no es tornen a registrar repunts superiors al 15,5% fins al 2011.

Què exporta Catalunya?

Segons les dades del ministeri d'Economia, principalment productes químics, que suposen prop d'un 27% de tots els productes exportats i que van créixer un 8,4%. Tot i això, aquest primer mes del 2017 destaca l'increment de les vendes del sector de l'automòbil, que es disparen un 23,4% interanual i arriben a representar el 15,4% de tots els productes exportats. Abans de l'automòbil, però, i després dels productes químics, hi ha els béns d'equip, que també van créixer un 13% i suposen més del 17% de totes les vendes.

Catalunya ja exporta un 65% més a l'estranger que a Espanya

Aquest és un dels punts que diferencia Catalunya de la resta de l'Estat, ja que el que més s'exporta al conjunt d'Espanya són béns d'equip (18%), begudes i tabac (17,9%) i el sector de l'automòbil (16,5%).

L'electricitat dispara el dèficit comercial

Però lligat al creixement de les exportacions i al dinamisme comercial més gran també hi ha el repunt de les importacions, que aquest gener s'ha disparat encara més a causa dels elevats preus de l'energia. Al conjunt de l'Estat, el saldo comercial -la diferència entre el que es ven i el que es compra a l'exterior- s'ha elevat fins als 3.134,7 milions d'euros, un 31,3% més que el mateix mes de l'any anterior, empès pel dèficit energètic, que creix un 57,8% respecte al gener del 2016. Només el dèficit energètic va arribar als 2.279 milions d'euros, mentre que el no energètic va ser de 855 milions, per sota de l'any anterior.

De fet, segons assenyala el mateix ministeri, les importacions de productes energètics es van disparar un 28,8% al gener, i els preus encara van créixer més, un 35,4%.

A Catalunya, la diferència també es va ampliar més que el mateix mes del 2016. Concretament un 5,9%, perquè també va ser la comunitat que més va aportar a les importacions, amb un repunt del 13,5%. Les compres a l'exterior de Catalunya suposen un 27,2% de les de tot l'Estat. Per la seva banda les importacions espanyoles van créixer un 19%.