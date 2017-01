Les exportacions catalanes pugen un 2,2% fins al novembre i enfilen un altre any rècord

El comerç exterior continua sent un dels motors de la recuperació econòmica. Les exportacions catalanes han augmentat un 2,2% de gener a novembre i pugen a 60.019 milions d'euros. En cas que s'hagi mantingut el creixement, al desembre es batrà el rècord històric del 2015, quan Catalunya va exportar per valor de 63.800 milions.

A més, Catalunya continua guanyant pes en el comerç exterior i aporta més d'una quarta part (25,7%) de totes les exportacions espanyoles. El conseller d'Empresa i Coneixement, Jordi Baiget, ha anunciat que "mai en un mes de novembre les exportacions catalanes havien crescut com aquest mes" i cosa que garanteix tancar l’any 2016 "una altra vegada amb un rècord exportador".

Malgrat el bon comportament de les exportacions, el dèficit comercial de Catalunya ha augmentat un 3,3% i puja a 11.604 milions d'euros. Això passa perquè les importacions catalanes superen en valor a les exportacions (71.623 milions d'euros de gener a novembre) i, a més, creixen a un ritme superior, del 2,4%. Catalunya aporta el 28,6% de totes les importacions espanyoles.

En canvi, el dèficit comercial de l'Estat s'ha reduït un 27,1% i baixa fins a 16.307 milions d'euros, després d'exportar per valor de quasi 233.799 milions d'euros, amb un augment d'un 1,6% respecte al mateix període de l'any anterior. Les importacions espanyoles de gener a novembre van pujar a 250.106 milions d'euros, amb un descens del 0,9% respecte al mateix període de l'any anterior.

Química, béns d'equipament i automòbil

La indústria química, els béns d'equipament i el sector de l'automòbil són els líders de les exportacions catalanes. El sector químic aporta més d'una quarta part de les exportacions (26,2%), després de pujar un 1,3% de gener a novembre per arribar a 15.702 milions d'euros.

Les exportacions de béns d'equipament són les que més van créixer, quasi un 12%, per arribar als 11.093 milions d'euros, que són el 18,5% de totes les vendes a l'exterior. Per la seva banda el sector de l'automòbil va exportar per valor de 9.587 milions d'euros, i va igualar les xifres de l'any anterior. Aquest sector aporta un 16% de totes les exportacions catalanes.

Creixement del 6,8% al novembre

Les exportacions catalanes al novembre van créixer un 6,8% respecte al mateix mes de l'any anterior, fins als 5.719,6 milions d'euros. Les vendes de mercaderies catalanes a l'exterior van representar al novembre el 24,3% del total espanyol. Les exportacions a Espanya també van pujar al novembre, un 8,5%, i van assolir un import de 23.509,6 milions d'euros.

Els sectors que més van contribuir al novembre a l' augment de les vendes catalanes a l'exterior van ser també els productes químics, que van augmentar un 6,1%, fins als 1.443 milions d'euros; els béns d'equipament, que van pujar un 9,8%, fins als 1.045 milions d'euros, i el sector de l'automòbil, que ha crescut un 8,9% i s'ha situat en els 957,5 milions d'euros.

Les importacions de Catalunya al novembre van pujar 7.147 milions d'euros, amb un augment del 10% respecte al mateix mes de l'any anterior. En el conjunt de l'Estat les importacions van augmentar un 5,3%, fins als 24.753 milions.