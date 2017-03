Les exportacions del gener, al ritme més alt des del 2011

El comerç exterior català ha recollit el testimoni d’un 2016 històric i enceta el 2017 amb un repunt de les exportacions també rècord. El ritme de creixement de les vendes catalanes a l’estranger no era tan elevat en un mes de gener com el que es va registrar el 2011, quan creixien a un ritme superior al 26%. Així doncs, les exportacions catalanes van superar els 5.338 milions d’euros al gener, un 15,7% més que el mateix mes de l’any anterior, quan havien retrocedit. Val a dir que l’octubre del 2012 les exportacions catalanes van créixer per sobre del 19%, però es tracta d’un mes aïllat dins el conjunt de la sèrie històrica, perquè no es tornen a registrar repunts superiors al 15,5% fins al 2011.

Per tant, Catalunya torna a ser la comunitat amb més contribució positiva a les exportacions de l’Estat. En l’increment del 17,4% que registren el conjunt de les vendes a l’estranger de l’Estat, Catalunya aporta 3,9 punts i representa el 24,9% del total.

Però l’alt dinamisme comercial a Espanya acostuma a anar acompanyat d’un augment de la necessitat d’importar i, per tant, s’eixampla el dèficit comercial. A més, aquest gener es va disparar encara més a causa dels elevats preus de l’energia. Al conjunt de l’Estat, el saldo comercial -la diferència entre el que es ven i el que es compra- s’ha elevat fins als 3.134,7 milions, un 31,3% més que el mateix mes de l’any anterior, empès pel dèficit energètic, que creix un 57,8%. Les importacions de productes energètics es van disparar un 28,8% al gener, i els preus encara van créixer més, un 35,4%.

A Catalunya, la diferència també es va ampliar. Concretament un 5,9%, perquè també va ser la comunitat que més va aportar a les importacions, amb un repunt del 13,5%. Les compres a l’exterior de Catalunya suposen un 27,2% de les de tot l’Estat.