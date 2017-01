El fabricant de Cola Cao construirà una nova planta a Parets del Vallès

Idilia Foods, el fabricant de marques com Cola Cao o Nocilla, ha posat en marxa la primera fase de construcció del seu nou complex industrial a Parets del Vallès, a Barcelona. La companyia, part de l'antiga Nutrexpa, ha fet una inversió de 15 milions d'euros per transformar l'actual planta de producció. A més, l'empresa estima que tancarà el 2016 amb una facturació de 173 milions d'euros, pràcticament el mateix que l'exercici anterior, i un resultat abans d'impostos de 29 milions d'euros.

El director general d'Idilia Foods, Ricardo Anmella, i l'alcalde de Parets del Vallès, Sergi Mingote, han posat avui la primera pedra, en un acte que marca el tret de sortida de la construcció. Les instal·lacions seran un complex industrial i logístic de 30.000 metres quadrats, és a dir, 11.000 més del que ocupa la fàbrica actual i està previst que s'inauguri el 2018.

El nou centre de producció també donarà feina a més de 150 persones i integrarà la fabricació i les operacions logísitques de les marques Cola Cao, Nocilla, Paladín i Mesura. La companyia espera que la inversió li permeti millorar tant en la capacitat productiva com en l'eficiència energètica i en I+D. "En un mercat altament competitiu com el de l'alimentació és important comptar amb infraestructures eficients i flexibles que ens permetin seguir apostant per l'excel·lència dels nostres productes, tal i com ho estem fent des de fa més de 70 anys", ha explicat el director general de la companyia, Ricardo Anmella.