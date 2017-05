El fabricant de Norit invertirà 20 milions d'euros a Catalunya els propers dos anys

El grup AC Marca, fabricant de marques tan conegudes com Norit, Lactovit, Sanytol, Ceys, la cera Álex, els tints Iberia i Blanco Nuclear o Ecran Aftersun, invertirá 20 milions d'euros durant els propers dos anys, segons ha explicat aquest divendres el conseller delegat de la companyia, Marcos Fernández García-Marca.

Una gran part de la inversió, aproximadament el 60%, es destinarà a la construcció d'un nou centre logístic al costat de la fàbrica que el grup té a Bigues i Riells, mentre la resta es destinarà a augmentar la capacitat productiva de totes les fàbriques, especialment a la de Bigues i Riells aprofitant l'espai lliure que deixarà l'actual magatzem.

L'empresa, que el 2016 va facturar 253 milions d'euros, espera arribar als 300 milions l'any 2019, un cop finalitzades aquestes inversions, segons ha explicat Marcos Fernández. La previsió és tancar el 2017 amb una facturació de 270 milions. Malgrat la crisi dels darrers anys, AC Marca ha aconseguit augmentar la seva facturació un 56% des de l'any 2011, bàsicament amb creixement orgànic. El 2015 va tancar l'exercici amb un benefici de 9,4 milions d'euros, que el 2016 -encara no aprovat per la junta d'accionistes- és lleugerament superior, i marca un rècord en la vida d'aquesta companyia.

L'empresa, 100% família propietat de la Marca i que presideix Ignacio Fernández Martorell, té la seu central a l'Hospitalet i compta a cinc fàbriques, dues a Catalunya -a Bigues i Riells i a Sant Llorenç d'Hortons-, i tres més a França, la República Txeca i Mèxic. Actualment compta amb una plantilla de 850 empleats a tot el món. AC Marca té presència directa a 10 països i ven els seus productes a més de 60 estats. De les vendes, el 55% corresponen al mercat espanyol i el 45% als mercats internacionals, i l'objectiu és arribar al 50%.

El grup acaba de fer un canvi d'imatge. La marca paraigua del grup serà AC Marca amb l'eslògan 'Advancing in Care', però cada cada branca de negoci mantindrà la seva identitat i es mantindran les marques comercials dels diferents productes, ja que l'estratègia passa per mantenir-se en el mercat amb marques que se situen entre les dues primeres en el seu segment per fer front a la competència i a la marca blanca.

AC Marca, amb 95 anys d'història, és una empresa familiar en la que ja s'ha incorporat a la gestió la quarta generació, com és el cas del conseller delegat. Des de finals dels anys 90 del segle passat va començar la internacionalització i va créixer no només orgànicament, sinó també amb adquisicions. Actualment es compta amb el creixement orgànic per complir els objectius, encara que no es descarten adquisicions "si es presenta l'ocasió", malgrat que hi ha poques oportunitats perquè és un mercat on hi ha multinacionals molt fortes, segons Marcos Fernández.

Entre les compres fetes els darrers anys destaca l'adquisició al grup Puig l'any 2006 de marques com HidroGenesse, Cabello Sano de Genersse, Hydrocean i Ecran Aftersun, que li va donar un salt de facturació de quasi 150 milions. Prèviament, el 2004, va comprar el grup francès Ideal, i el 2008 va invertir 40 milions d'euros en la fàbrica de Sant Llorenç d'Hortons.