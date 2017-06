La factura dels pressupostos

Mariano Rajoy ha pagat cars els dos anys d’estabilitat que va aconseguir dimecres amb l’aprovació dels pressupostos. Amb un govern del Partit Popular en minoria i amb el precedent històric del bloqueig al primer decret per liberalitzar l’estiba, el president espanyol ha compromès prop de 10.500 milions d’euros a canvi dels suports mínims -ha anat d’un sol diputat- per garantir l’aprovació dels pressupostos generals de l’Estat.

Aquesta xifra és la suma resultant de l’impacte econòmic aproximat que tindran els pactes que l’executiu espanyol ha tancat amb Ciutadans, el Partit Nacionalista Basc, Coalició Canària i Nova Canàries per comptar amb el seu suport. I si repartim a parts iguals aquesta factura entre els 42 diputats que sumen aquestes formacions, cadascun dels seus vots ha costat uns 250 milions d’euros.

Per fer-se una idea de l’abast d’aquesta xifra, tan sols hi ha quatre partides del pressupost més elevades que el que s’ha destinat a convèncer altres partits perquè donin suport als comptes. Només la despesa en pensions, els interessos del deute, l’atur i els serveis públics bàsics superen la xifra. La resta, com ara defensa, sanitat, cultura o educació, queden per sota (en tots els casos) dels 8.000 milions d’euros. En aquest punt cal tenir en compte que la majoria d’aquestes partides depenen en gran mesura de les comunitats autònomes, ja que, per exemple, sanitat i educació estan transferides en la seva major part. Tot i això, els 10.500 milions també superen la quantitat total que l’Estat té previst invertir a les autonomies aquest any: 8.957 milions d’euros. Però quina és finalment la factura?

Els primers que van posar un preu al seu suport van ser Ciutadans, que ja des d’un inici van presumir d’haver aconseguit estirar uns 4.000 milions més en despesa social i modernització de l’economia (fent servir les seves pròpies paraules) del que l’Estat havia previst. Dins el seu paquet, la formació d’Albert Rivera va obtenir diversos compromisos. D’una banda, uns 1.900 milions en despesa social, entre els quals hi ha 500 milions destinats al pagament del complement salarial per als joves; uns 480 milions d’euros per prorrogar un any l’anomenada tarifa plana dels autònoms (el pagament d’una quota reduïda a la Seguretat Social per als nous autònoms); 340 milions en ajuts per als aturats de llarga durada; i un increment d’un 10% dels ajuts a la dependència. De l’altra, Ciutadans també va presumir d’haver aconseguit uns 2.100 milions per “modernitzar Espanya”, amb mesures com l’increment d’un 4% de la despesa en recerca i desenvolupament i uns 600 milions per a l’economia digital i la innovació.

La factura basca

Però la de Ciutadans no és la factura més cara. Els que han tret més suc als seus cinc diputats han sigut els nacionalistes bascos. El PNB va aconseguir tancar un acord que s’eleva fins a uns 4.800 milions d’euros. La part més sonada de totes ha sigut la famosa quota basca, una reclamació històrica d’Euskadi, que des del 2007 no actualitzava el seu sistema de finançament per manca d’acord amb l’Estat. Però després de negociar-ho fins a l’últim instant, l’Estat ha accedit a retornar 1.400 milions d’euros al País Basc com a compensació pel que li deu des de llavors. I no només això, sinó que han aconseguit millorar les condicions per recalcular la quota d’ara endavant, cosa que els permetrà enviar fins a 265 milions d’euros menys a les arques espanyoles cada any. El portaveu del govern basc, Josu Erkoreka, va celebrar haver assolit “la pau fiscal durant 15 anys”.

I no s’acaba aquí. Encara hi ha dues grans partides més al pacte amb el PNB. L’acord té més d’una trentena de punts, però un dels més valuosos són els prop de 3.400 milions aconseguits en inversions plurianuals en alta velocitat, la famosa Y basca. A banda, encara hi ha una altra mesura, el canvi en el tram de tarifa elèctrica de mitjana tensió, que beneficiarà les companyies basques però que ja ha aixecat les queixes d’altres comunitats. Especialment a Catalunya, on les empreses calculen que hauran de pagar 200 milions més en el rebut de la llum per culpa d’aquest acord.

Abaratiment dels vols a les illes

Els últims acords, i els més decisius, han sigut amb els canaris. D’entrada, Rajoy ja comptava amb el suport de Coalició Canària, amb qui va acordar uns 1.300 milions d’euros en millores en inversions a les illes. Però a última hora el diputat 176, Francisco Quevedo, ha pogut presumir d’estirar-li 200 milions més per a mesures com rebaixar fins a un 75% el cost dels vols per als residents a les illes (una mesura que, de passada, també beneficia les Balears). A més, Fòrum Astúries va aconseguir aprovar unes esmenes que li aporten 65 milions d’euros destinats principalment a la mineria, la indústria, l’alta velocitat i altres infraestructures.

En total, doncs, són uns 10.500 milions que Rajoy ha hagut de recol·locar en la quadrícula dels pressupostos perquè el sostre de despesa li impedia gastar més. Tot i així, el govern ha aconseguit pagar la factura que li garanteix tranquil·litat parlamentària almenys dos anys més.