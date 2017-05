Cabify, rival d’Uber: “Entenem perfectament els taxistes”

El pronunciament de l'advocat del tribunal europeu sobre Uber ha arribat al mateix temps que els seus competidors compartien distesament una taula rodona al saló Automobile Barcelona, que avui ha obert les portes als professionals. Blablacar, Cabify, Drivy i Socialcar explicaven el seu model de negoci fent èmfasi en els avantatges i passant per alt els conflictes amb les empreses més tradicionals del sector, com el dels taxis o les empreses de lloguer de cotxes.

El primer que ha entrat en el debat, tot i que vel·ladament, ha estat precisament el màxim competidor d'Uber, el responsable de Cabify a Barcelona, Oriol Sanleandro, que després d'explicar a l'auditori en què consisteix Cabify (l'empresa ofereix transport públic, amb un preu tancat i sota demanda prèvia, amb conductors amb llicència VTC, les mateixes que fa servir Uber a Madrid) ha dit -fins a tres vegades seguides- que el seu negoci, a diferència d'altres, és "100% legal".

Cinc claus per entendre què implica per a Uber la decisió de la justícia europea

La conclusió del tribunal europeu -que defineix el negoci d'Uber com el d'una empresa de transport i no pas tecnològica i per tant l'obliga a treballar amb llicències- s'ha conegut minuts abans que comencessin a parlar als seus companys de sector; alguns fins i tot no se n'han assabentat fins que els periodistes els han abordat amb preguntes. A partir d'aquest moment, als passadissos del Connected Hub -la part més novedosa de l'edició d'aquest any i que intenta aprofitar la tirada del Mobile World Congress- i a la zona vip on es reuneixen els ponents ja no s'ha parlat de res més.

Tot i que aquestes empreses tecnològiques de transport s'han esforçat a matisar que la decisió és només un punt de vista i que no és vinculant, el debat i la incertesa eren evidents. El setge judicial cap a aquestes empreses ha fet un gir a l'hora de determinar que Uber no és una empresa del sector tecnològic, sinó una empresa de transport, fet que marca un precedent per al sector de l'economia col·laborativa: si una d'aquestes empreses té l'obligació d'operar amb llicències, l'ombra del dubte es podria anar ampliant i estenent a altres models fins a deixar aquests nous models de negoci totalment regulats i sense tant de marge de maniobra.

El responsable de Cabify a Barcelona semblava el més content amb la decisió judicial contra el seu màxim competidor a Espanya i ha utilitzat el pronunciament per marcar distàncies amb Uber: " Nosaltres hem intentat fer les coses bé, jugar seguint les regles i el govern i les administracions públiques sempre han tingut molt en compte que hem intentar fer les coses bé sempre des d'un principi; a nosaltres no ens afecta en res perquè operem amb llicències VTC des del primer dia: estem molt tranquils", ha explicat Oriol Sanleandro.

El responsable de Cabify fins i tot ha tingut un gest de complicitat cap als taxistes, "que són bona gent" (i ha eliminat així d'aquest grup els que cremen cotxes de la seva companyia, com va passar fa uns quants dies a Andalusia): " Entenen perfectament els taxistes perquè aquesta companyia, quan va començar a operar, no ho feia de manera legal; des del nostre punt de vista és molt millor entrar coneixent quines són les lleis i les normes d'un país per després no haver de demanar perdó o que et tanquin un mercat", resumia Sanleandro, que no va tenir cap problema a l'hora de parlar amb els periodistes.

La resta dels directius han sigut més esquius. La fundadora de Socialcar, especialitzada en el lloguer de vehicles entre particulars, ha destacat que una vegada més "la llei va al darrere de la innovació". Per Mar Alarcón moltes vegades "les iniciatives noves s'han d'adaptar a una regulació ja existent que moltes vegades resulta ineficient o insuficient" pel servei que ofereixen. "Si el servei creix exponencialment, com està passant amb les plataformes de mobilitat col·laborativa, els tribunals poden dir el que vulguin, però la regulació s'ha d'acabar adaptant quan el volum d'usuaris és molt gran; si es fa servir és per alguna cosa", ha insistit Alarcón.

El responsable de Blablacar a Espanya i Portugal, Jaime Rodríguez, també ha aprofitat per desmarcar-se de les males pràctiques: "La decisió deixa molt clares les diferències entre el que fem nosaltres i el que fan d'altres, i explica clarament com en el cas d'Uber no és un cotxe compartit, perquè no es comparteixen despeses", matisa Rodríguez. Blablacar ha remarcat que només han tingut un problema amb la justícia a Espanya, i el jutge els va acabar donant la raó. Per això insisteixen: "En el pronunciament d'avui la justícia europea especifica clarament que Uber no és un cotxe compartit i per tant el que diu no és aplicable a Blablacar".

Les empreses de mobilitat col·laborativa i la regulació d'aquests nous models, doncs, han centrat la primera jornada d'un saló de l'automòbil, ara anomenat Automobile Barcelona, que ha patit canvis més enllà del seu nom: no ha vingut Volkswagen, però s'hi han incorporat Tesla i una vintena de 'start-ups' que, vistes totes juntes, començaven a semblar una nova indústria dels components d'automoció, la que possiblement acabarà substituint les fàbriques de peces i retrovisors en el nou paradigma del cotxe elèctric, connectat i autònom.