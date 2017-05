La 'fintech' catalana Verse tanca una nova inversió de 21 milions de dòlars

"Créixer i créixer, aquest és el nostre futur". Així ho ha explicat el cofundador i conseller delegat de la 'fintech' catalana Verse, Borja Rossell, que aquest dimarts ha anunciat una nova ronda de finançament de 20,5 milions de dòlars. L'operació l'ha liderat el fons nord-americà Spark Capital –també inversor a grans tecnològiques com Twitter, Tumblr o Oculus VR–, que ja va entrar a l'aplicació de pagaments entre particulars durant l'última ampliació de capital. Els altres inversors han sigut les firmes e.ventures i Greycoft Partners, que han ampliat la seva participació a la 'start-up', però no hi ha entrat cap nou accionista.

Aquesta nova injecció es destinarà a consolidar l'expansió de l'empresa als mercats on ja opera i ampliar la plantilla, segons ha explicat Rossell. És la tercera gran ronda d'inversió per a Verse, després de tancar-ne una d'1,8 milions de dòlars el 2015 i una altra de 8,3 milions l'any passat. Actualment Verse opera a 27 països de la Unió Europea i es vol convertir en el primer mitjà de pagament per als 'millennials' del continent.

El seu servei funciona com una "cartera digital" que permet fer transaccions econòmiques només amb el mòbil, sense comissions i independentment de la moneda o la ubicació geogràfica. Els tres fundadors de Verse ( Borja Rossell, Àlex Lopera i Dario Nieuwenhuis) ho han desenvolupat gràcies a la tecnologia 'blockchain', que facilita que els diners es quedin dins la plataforma en forma de saldo, per després moure'ls de manera instantània sense costos afegits. Aquests pagaments es poden enviar als contactes del telèfon o al compte de Facebook dels usuaris.

Verse: tres nois de 20 anys contra la bancaLa idea va néixer fa gairebé dos anys a San Francisco en un programa d'acceleració per a 'start-ups', però ara la companyia empeny el negoci des de la seva seu a Barcelona, on compta amb una plantilla d'uns 26 treballadors que ampliarà a 35 persones d'aquí a finals d'any. L'empresa no comparteix dades sobre el seu volum d'usuaris per motius estratègics, però el conseller delegat assegura que el creixement és "notable". L'aplicació és gratuïta, però això no preocupa els fundadors. "Estem centrats al 100% en el creixement i no en la monetització", afirma Rossell.

Pagaments socials

El conseller delegat ha avisat, però, que l'empresa treballa en altres models per generar ingressos com ara les transaccions de comerços electrònics a través de la seva plataforma, per les quals altres empreses pagarien una petita comissió. Verse també podria oferir a altres companyies solucions tecnològiques en l'àmbit dels pagaments mòbils.

D'altra banda, l'empresa vol potenciar el vessant social de l'aplicació i ha incorporat funcions com la possibilitat de veure –sense els imports i amb el consentiment exprés dels usuaris– les transaccions que fan els contactes de la teva agenda. A més, Verse també ha afegit una opció batejada amb el nom de Verse Events per crear pots comuns entre particulars. Per exemple, amb l'objectiu de recaptar diners per a un viatge entre amics.