França investigarà Renault per les emissions dels seus motors dièsel

La fiscalia de París ha iniciat una investigació judicial sobre el fabricant de cotxe francès Renault pel possible frau en les emissions contaminants d'alguns dels vehicles de la companyia. Segons han informat aquest divendres fonts properes a la investigació, tres jutges estan analitzant aquest procés des del dimecres passat i, en cas que la investigació arribés a judici, serien els magistrats que prendrien la decisió final.

La justícia francesa va iniciar aquesta investigació després que es conegués l'escàndol de Volkswagen amb el Dieselgate per esbrinar si la companyia francesa incompleix la legislació mediambiental del país. Per ara, però, la fiscalia no assenyala cap responsable dins l'empresa. Després d'aquest anunci, les accions de Renault a la borsa de París van patir una caiguda del 2,43% a mig matí fins a un preu de 84,15 euros per títol.

El fabricant francès ha assegurat a través d'un comunicat que els seus cotxes respecten la llei i no tenen incorporats dispositius fraudulents per falsejar les emissions. La companyia ha destacat que encara no ha rebut cap confirmació oficial per part de la fiscalia i afirma que està treballant en reduir les emissions dels seus vehicles. A principis de l'any passat, el fabricant francès d'automòbils Renault es va comprometre a revisar 15.000 vehicles després d'haver detectat irregularitats en les primeres proves sobre emissions contaminants, segons va anunciar als mitjans de comunicació la ministra francesa d'Ecologia, Ségolène Royal.

Ahir mateix, l'Agència de Protecció Ambiental dels Estats Units va acusar el grup italoamericà Fiat Chrysler de manipular les emissions de 104.000 vehicles. Concretament, els models del 2014, 2015 i 2016 del totterreny Jeep Grand Cherokee i la camioneta Dodge Ram 1500, amb motors dièsel de tres litres i venuts als Estats Units. A més, dimecres les autoritats nord-americanes també van confirmar la multa de 4.300 milions de dòlars a Volkswagen per l'escàndol del Dieselgate.

La crisi oberta per Volkswagen fa poc més d’un any ja va fer sospitar que la manipulació d’emissions fos una pràctica habitual en la indústria del motor. Poc després que es destapés l’escàndol, les autoritats europees també van assenyalar Mercedes i al setembre Alemanya ja va acusar Fiat Chrysler de manipular els seus motors per superar les proves.