La fugaç aventura digital d’Ángel Ron

“Ha sigut el pitjor president que ha tingut el Popular en la seva història”. “Ens ha portat a la ruïna”. “Amb el que val una acció, avui no et pagues ni un cafè”. “Ningú entén que abandoni l’entitat amb la tranquil·litat del deure complert”. “No pot marxar per la porta gran”. “Ha portat el banc com si fos el seu hort particular”. Aquestes frases es van poder sentir en la convulsa junta general d’accionistes del Popular en què es va donar per tancada l’era d’Ángel Ron com a president del Popular i es va donar pas al seu successor, Emilio Saracho. Les crítiques van ser dures i tenien el suport dels números. En una entrevista amb l’ARA, el fundador de Naturhouse, Félix Revuelta, posava xifres al desastre de l’era Ron: “He vist 47 ampliacions de capital. S’ha multiplicat per cinc el nombre d’accions. Hi vaig invertir 64 milions d’euros, després vaig reduir la meva exposició fins als 45 milions i allò val ara 2,6 milions”.

Aliè a aquella realitat, Ron va marxar del Popular amb una pensió de 23 milions. Unes setmanes abans, a més, havia iniciat una campanya de reivindicació personal obrint la web www.angelron.es. En aquells dies ja se l’assenyalava com el màxim culpable de la situació del banc, que, sota el seu mandat, va passar de ser un dels més solvents d’Europa a convertir-se en el més tocat d’Espanya. De fet, poc després que Ron posés en marxa la seva web, el Popular va presentar unes pèrdues de 3.485 milions el 2016, les més altes de la història del banc.

Malgrat això, Ron no es va desencoratjar i va llançar la pàgina, aliena al banc, en què glossava els seus mèrits professionals. “Ángel Ron, president del Popular, s’ha convertit en un dels personatges més importants i influents del panorama empresarial espanyol. Al llarg de la seva ja dilatada experiència, ha aconseguit posar les bases d’un model de negoci en el sector de la banca espanyola”, s’hi podia llegir.

Hagiografia i oblits

La pàgina estava nodrida amb fotografies del banquer i recordava les distincions que havia anat rebent en els últims anys. En el seu moment va cridar l’atenció, donat que cap president de la banca espanyola tenia una web personal, però el cert és que era públic des del desembre que Ron seria destituït al febrer i quedava clar que amb la web Ron ja pensava en el seu futur.

D’aquí el to hagiogràfic que recollia la web: en l’apartat de premsa, incloïa notícies dels últims anys, sense oblidar les presentacions de resultats trimestrals a què estan obligades les empreses de l’Íbex-35. Però, misteriosament, l’últim període recollit era el tercer trimestre del 2016. Les multimilionàries pèrdues que es van donar a conèixer en aquell moment van ser obviades. I, d’aquesta manera, els últims resultats que hi figuren són uns beneficis de 817 milions d’euros.

A www.angelron.es també s’hi indicava que el Popular era “el tercer grup bancari nacional per capitalització” i es recordava que Ron va accedir al càrrec “com el president més jove de la banca espanyola”. Enlloc es recordava l’error històric de comprar el Pastor en el pitjor moment i rebutjant les ajudes públiques que tothom feia servir aleshores. Ron va pagar més de 1.200 milions pel Pastor, però temps després va haver d’admetre que el seu valor era de 500 milions negatius.

Al llarg del febrer diferents mitjans van destapar el malestar que aquesta web havia causat a la nova cúpula del banc, liderada per Emilio Saracho, que serà l’encarregada de mirar de recuperar el que molts veuen irrecuperable. De fet, la possibilitat que el Popular acabi sent venut no ha perdut força.

Quan es van conèixer els detalls de la seva caiguda al Popular es va fer evident que Ron, en certa manera, vivia fora de la realitat: va ser el Banc d’Espanya qui va haver de dir-li que els consellers li havien donat l’esquena. Potser a poc a poc es va adonant de la magnitud del forat en què va sumir el Popular: segons ha pogut comprovar l’ARA, només setmanes després de llançar-la, Ron ha tancat la seva web. En qualsevol cas, ha tingut un comiat torero: si vostè intenta entrar a www.angelron.es ara, el navegador l’envia directament a la web Popular.