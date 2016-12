Els funcionaris demanen al govern espanyol que doni exemple i tanqui els ministeris a les sis de la tarda

La racionalització d'horaris ha de començar per les administracions públiques. Aquesta ha estat una de les reclamacions d'un dels sindicats de funcionaris aquest dijous després de signar un conveni per mirar de promoure mesures a favor de la conciliació. Concretament, la Central Sindical Independent de Funcionaris (CSIF) i l'Associació per a la Racionalització d'Horaris Espanyols (ARHOE) han firmat un document per promoure la racionalització dels horaris i mesures de conciliació de la vida personal i laboral a les administracions públiques.

D'aquesta manera, els funcionaris demanen que la "punta de llança" per començar a caminar en aquesta direcció sigui el tancament dels ministeris a les 18.00 hores. Durant la presentació de l'acord, el president de l'ARHOE, José Luis Casero, ha assegurat que totes dues associacions són conscients de la dificultat d'implementar les mesures que proposen, però s'ha mostrat convençut que l'administració pot ser qui lideri aquest procés perquè després s'extrapoli al sector privat.

La necessària reforma horària avança imparableDe fet, l'acord comença per reclamar l'aplicació efectiva de mesures que ja estan contemplades. L'exministre d'Administracions Públiques, Jordi Sevilla, ja va impulsar el tancament dels ministeris a les sis de la tarda sense que suposi una pèrdua efectiva d'hores de feina, mantenint retribucions però organitzant la jornada d'una manera més racional, en línia amb el que també va anunciar recentment la ministra d'Ocupació i Seguretat Social, Fátima Báñez.

A més, aquesta mesura ja queda contemplada al segon pla d'igualtat de l'Administració General de l'Estat i a l'acord firmat pel Partit Popular i Ciutadans. Per això, Casero ha insistit que "si hi ha plans, que s'apliquin; si no, que els treguin".

Una bossa d'hores i teletreball regulat

Algunes de les altres propostes del CSIF passen per crear una "bossa d'hores", és a dir, flexibilitat horària que permeti als treballadors públics disminuir la seva jornada laboral en determinats períodes per motius directament relacionats amb la conciliació acreditats, amb l'opció de recuperar-les després.



D'altra banda, també proposen regular el teletreball a través d'un projecte pilot i sempre amb un horari. També es demana aprovar altres mesures, com retallar diferències entre homes i dones que compten amb mesures de flexibilització i conciliació de la jornada laboral per motius diversos.