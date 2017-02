La Generalitat obrirà oficines comercials a Cuba i l'Iran

La xarxa d'oficines comercials de la Generalitat seguirà creixent durant el 2017. El conseller d'Empresa i Coneixement, Jordi Baiget, ha anunciat aquest dijous que Acció estrenarà sis noves oficines aquest any, entre les quals destaquen Cuba i l'Iran. A més, el Govern català estendrà la seva presència en altres territoris del món amb delegacions a Zagreb, Nairobi, Los Angeles i Amsterdam.

D'aquestes obertures, les de Zagreb, Nairobi i Teheran es completaran durant el primer trimestre, mentre que la resta es obrirà abans que acabi el 2017. Baiget ha recordat que internacionalitzar l'economia catalana passa per fer el mateix amb les empreses del territori. En aquest sentit, la Generalitat ha anunciat que es faran fins a 138 missions comercials durant aquest any. "Aquesta ha de ser una estratègia permanent", ha assegurat Baiget durant la roda de premsa, on també ha destacat el nou rècord de les exportacions catalanes per al 2016 per sisè any consecutiu.

Precisament, el novembre passat Catalunya va firmar el seu primer acord comercial amb Cuba durant una missió al país caribeny per intensificar les relacions econòmiques entre totes dues administracions. Entre el 2010 i el 2014, les exportacions catalanes a Cuba van créixer un 50% i actualment hi ha més de 1.000 companyies catalanes hi exporten. De fet, el negoci català a Cuba representa el 30% de les exportacions que hi fa l'Estat espanyol.

D'altra banda, la Generalitat ja havia tingut una oficina comercial a Teheran entre el 1992 i el 2003, que va tancar per la falta d'oportunitats per a les empreses catalanes que van provocar les sancions econòmiques al país. Tot i així, la consellera delegada d'Acció, Núria Betriu, ha destacat que actualment "hi hem de ser" i ha recordat el creixement del PIB de l'Iran, sobretot en sectors com l'alimentació o la maquinària.

Més presència als EUA

A més, Acció augmentarà els seus projectes d'internacionalització a la costa oest dels Estats Units. La Generalitat ja compta amb una oficina comercial a Silicon Valley, però n'obrirà una altra a la ciutat de Los Angeles per centrar-se en el potencial de la ciutat com a porta d'entrada als Estats Units per a les exportacions catalanes. Segons ha explicat Betriu, a través de Los Angeles arriba el 40% dels béns que importen els Estats Units. A més, l'oficina posarà el focus en captar inversió internacional per a companyies catalanes en aquesta regió.

Pel que fa a l'obertura a Nairobi, aquesta s'emmarca dins el pla de la Generalitat per potenciar les relacions econòmiques entre Catalunya i l'Àfrica subsahariana. Actualment Kenya té una previsió de creixement del 6%, encara que l'oficina estendrà el seu impacte a altres estats de la zona com Tanzània, Etiòpia o Uganda. Respecte a les noves oficines europees, la delegació a Zagreb donarà suport a tota la zona dels Balcans, mentre que la d' Amsterdam se centrarà sobretot en la captació d'inversió per a 'start-ups' i projecte de R+D.