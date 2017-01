El govern torna a ajornar la solució per a les clàusules terra

Aquest cop tampoc. Per segona vegada Rajoy torna a deixar els afectats per les clàusules terra sense l’anunciada solució que els permeti resoldre el conflicte gratuïtament i sense passar pels tribunals. El govern espanyol havia d’aprovar avui el decret llei que estableix aquest mecanisme extrajudicial per tramitar la reclamació i devolució dels diners que els bancs van cobrar a milers d’usuaris però, finalment, i malgrat haver-ho assegurat, tampoc està a l’ordre del dia. L’última reunió de l’any entre els ministres també va concloure’s sense l’esperada aprovació d’aquest mecanisme per discrepàncies tant amb el partit socialista com amb la banca. Aquesta vegada el govern justifica l’endarreriment per “guanyar més marge d’acord amb el PSOE” i poder garantir la posterior tramitació de la mesura al Congrés de Diputats.

L’anunci s’ha anat enterbolint al llarg de la setmana. Dimarts el ministre d’Economia, Luis de Guindos, va assegurar que el decret llei s’aprovaria avui i, fins i tot, en va donar detalls, com l’establiment d’un termini màxim de tres mesos per tramitar la devolució i l’obligatorietat dels bancs d’avenir-s’hi si l’usuari ho reclamava. Però en aquest decret llei hi estan involucrats tant el ministeri d’Economia com el d’Hisenda i el de Justícia. Precisament va ser el titular d’aquest últim, el ministre Rafael Catalá, qui va fer palès un desacord intern. Catalá va assegurar que els bancs no tenien “prou gent” per complir amb el termini que el dia abans havia anunciat Guindos. A més, el govern espanyol també justifica l’endarreriment perquè assegura que la normativa ha de passar pel Banc Central Europeu (BCE), ja que afecta el sector financer.

Aquesta tarda fonts socialistes ja es mostraven escèptiques amb la possibilitat que el govern aprovés avui la mesura i demostraven que hi havia alguns punts que no tenien clars. D’altra banda, després que ahir es coneguessin més detalls de l’esborrany de la normativa, diverses associacions de consumidors s’hi van mostrar en contra.

Segons es van fer ressò diversos mitjans, l’esborrany que preparava el govern deixava la banca exempta de costos judicials si l’usuari no està d’acord amb el càlcul proposat pel banc i els tribunals determinen que l’entitat tenia raó. A més, malgrat que va assegurar que la devolució de l’import no ha de tenir cap cost per als usuaris, va aclarir que sí que hauran de tributar els interessos de demora com a increment patrimonial.

Esmena amb les pimes

Montoro va comparèixer ahir davant la comissió d’Hisenda per explicar les línies generals de l’elaboració dels pressupostos del 2017 amb poques concrecions. De fet, les poques mesures que va anunciar són compromisos pactats amb Ciutadans en l’acord d’investidura.

D’una banda va reconèixer que “s’està produint un abús de les grans empreses a l’hora d’endarrerir el pagament a les petites que els fan de proveïdors” i va anunciar que imposarà penalitzacions fiscals. De l’altra, va esmenar l’error comès amb pimes i autònoms i va avançar que es rectificarà l’enduriment dels aplaçaments dels pagaments d’IVA als que menys facturen perquè “aquest enduriment no anava per ells”.

Montoro es queixa ara de les “deficiències” del model de finançament

“Soc el primer que es queixa del sistema”, va dir ahir el ministre d’Hisenda i Funció Pública, Cristóbal Montoro, sobre el model de finançament autonòmic. Després de les queixes de les comunitats autònomes que han vist imposats criteris com la norma de despesa, l’endeutament o el dèficit a l’hora de poder elaborar els seus pressupostos, el titular d’Hisenda va assegurar que és moment de “reinventar” un model de finançament que “presenta deficiències”, va prometre que s’hi incorporaran “elements d’autèntica novetat” i va reconèixer que les administracions locals i autonòmiques no se’n senten “corresponsables” .