El govern culpa ara Zapatero dels elevats preus de la llum

El govern espanyol no té més alternatives per aturar l’escalada de la llum. Mariano Rajoy ho va deixar clar ahir en una entrevista a Onda Cero, en què va fiar la baixada dels preus a la pluja. Acte seguit, el ministre d’Energia, Turisme i Agenda Digital, Álvaro Nadal, també va espolsar-se les responsabilitats: “Si Espanya té una de les factures elèctriques més cares d’Europa és perquè arrossega la hipoteca de les renovables”, va etzibar. Segons Nadal, això és el que fa que la part de la factura que depèn del govern sigui alta. De tota manera, tal com explicava diumenge aquest diari, la part de la factura que depèn del govern frega el 70% de la factura, i les primes suposen el 17% del total. La resta són impostos i peatges diversos.

La compareixença de Nadal va començar com una classe magistral enumerant totes les causes per les quals “s’ha donat la tempesta perfecta per disparar els preus”: l’encariment del petroli, el gas i el carbó, que en un any han pujat més d’un 100% en tots tres casos; la paralització de part de la producció nuclear a França; la manca de vent i pluges, que ha deixat les reserves d’aigua un 50% per sota del que seria habitual; la falta de connexió amb el gas natural del nord d’Europa i Rússia, i, finalment, les renovables.

Nadal no va poder evitar arremetre contra una de les mesures més polèmiques impulsades pel govern socialista de José Luis Rodríguez Zapatero, que va incentivar la producció d’energies renovables amb primes milionàries. Després d’explicar exhaustivament tots els factors externs que afecten la part variable de la factura, Nadal va rebre la rèplica de l’oposició, que l’acusava de no voler rebaixar la part fixa (impostos i costos regulats) i de mentir quan afirma que països com Suècia i França han patit encara més l’encariment de la factura.

Segons el ministre, el govern ja ha arribat al seu límit d’actuació quan ha congelat la part fixa fins al 2020, i va assegurar que si la factura és una de les més cares de la Unió és perquè suporta les hipoteques del passat: 7.000 milions de les primes a les renovables, una inversió feta “a la lleugera” que es paga a llarg termini.

Ni autoconsum ni auditoria

Durant la compareixença, pràcticament tots els grups de l’oposició van reclamar una auditoria del sector elèctric per revisar els costos de producció i dirimir si l’escalada és o no justificada. El ministre, però, s’hi va negar rotundament i va assegurar que amb la reforma del 2013 ja n’hi havia més que suficient. També va reiterar que els dos informes demanats a la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC) ja deixarien clar si hi ha hagut irregularitats al sector.

El mateix posicionament va mantenir després d’escoltar les demandes de grups com el PSOE i Ciutadans per impulsar l’autoconsum. Per a Nadal, és d’“irresponsables” perquè l’autoconsum “acaba fent pagar part de la factura dels productors a la resta”. El ministre només va deixar la porta entreoberta i amb molta prudència a parlar dels impostos a les nuclears i les hidroelèctriques: “L’opció del govern és mantenir-nos com fins ara, però posem-nos d’acord si creuen que s’han d’apujar”, va dir.

La proposta de Pimec per rebaixar la factura

La patronal catalana Pimec farà arribar una carta al ministre d’Energia, Álvaro Nadal, amb propostes per abaratir el preu de l’electricitat un 20%. Proposa treure del mercat majorista la generació que prové de les nuclears i hidràuliques i establir el seu preu d’acord amb els seus costos de producció. També planteja tancar les centrals de carbó i augmentar el parc de generació amb més potència eòlica i fotovoltaica.