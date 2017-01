La banca només està disposada a tornar fins a 3.000 milions en clàusules terra

El mateix dia en què el govern espanyol ha aprovat definitivament el decret llei que inclou el mecanisme extrajudicial per a la devolució de les clàusules terra, els bancs han deixat clar que només estan disposats a pagar entre 2.000 i 3.000 milions d'euros en retorns per aquestes clàusules abusives -cal recordar que el Banc d'Espanya calculava que l'import total ascendeix fins als 4.200 milions. Així ho ha afirmat aquest divendres en una entrevista a Onda Cero José María Roldán, president de l'Associació Espanyola de la Banca (AEB), que assegura que la quantitat és inferior a la que calcula el Banc d'Espanya perquè el regulador es basa en l'estoc que hi havia fa uns anys i no té en compte que ja s'ha arribat a acords amb alguns usuaris afectats.

Per a Roldán no s'ha de "dramatitzar" ni "demonitzar" el sector per unes clàusules terra que "no són il·lícites" perquè estan previstes per llei. A més, el portaveu de la patronal bancària ha amenaçat amb un possible encariment de les hipoteques a partir d'ara perquè ja no poden comptar amb mecanismes com aquests i, fins i tot, ha obert la porta a establir interessos fixos en les hipoteques.

El mecanisme extrajudicial entra en vigor

Això ha estat just abans que, després de dos endarreriments, un mes de negociacions i pressions tant de l'oposició com de la banca, el govern de Mariano Rajoy hagi fet efectiva avui l'aprovació del mecanisme extrajudicial per a la devolució de les clàusules terra. Tal com ha explicat el ministre d'Economia, Luis de Guindos, el consell de ministres d'aquest divendres ha aprovat definitivament aquesta mesura gràcies al l'acord entre Partit Popular, Partit Socialista, Ciutadans, Partit Nacionalista Basc i Coalició Canària.

El ministre ha confirmat aquest divendres el que el Partit Socialista ja havia avançat dimarts: immediatament després que es publiqui aquesta mesura al 'Butlletí Oficial de l'Estat' (BOE) els bancs tenen un mes per posar en marxa totes les mesures necessàries i, alhora, comunicar a tots els clients que tenen clàusules terra als contractes hipotecaris que aquesta via queda oberta. Per fer-ho les entitats financeres han de crear un departament específic per gestionar les devolucions i fer la publicitat necessària perquè arribi a tots als deutors, ja sigui des de les mateixes sucursals o a les pàgines web de les entitats.

Ara bé, De Guindos ha reiterat que finalment és la banca qui acaba tenint la última paraula per decidir quins consumidors afecta la mesura. Per què? Perquè un cop el consumidor està al cas que aquesta via està disponible, ha de fer la reclamació pertinent i el banc ha de proposar la quantitat que considera que li correspon i esperar que el consumidor accepti l'acord. Alhora, però, l'entitat també pot considerar que la devolució no és pertinent, comunicar-ne els motius a l'usuari i deixar-li com a única alternativa la via judicial. Els diners s'han de retornar preferiblement en efectiu, tot i que es pot considerar una alternativa, i fiscalment el cobrament de la devolució no suposarà cap recàrrec perquè l'import no s'haurà de comptabilitzar en la base imposable de l'IRPF. A banda, el ministre ha aclarit que aquest mecanisme també estarà disponible per als usuaris que ja han liquidat o cancel·lat el préstec afectat per aquestes clàusules.

Clàusules terra: la banca decidirà

Col·lapse dels tribunals

El ministre d'Economia ha insistit també que si el govern ha tirat endavant aquesta via és perquè calcula que s'hauria duplicat la feina dels tribunals espanyols, ja que hi ha comptabilitzats fins a 1,5 milions d'usuaris afectats per clàusules terra, una xifra que l'associació d'usuaris de bancs i caixes, ADICAE, considera massa baixa.

Nova llei hipotecària

Per últim el govern ha assegurat que, en paral·lel, també treballa en la reforma de la llei hipotecària per "reforçar la transparència i perquè no es tornin a produir situacions com les que hem viscut amb les clàusules terra". De Guindos, però, ha volgut defensar la banca quan ha assegurat que "el 78% de les famílies tenen habitatge en propietat perquè el sistema hipotecari ha fet una tasca important a l'hora de permetre l'accés de les famílies espanyoles a l'habitatge". Aquest percentatge és 10 punts superior a la mitjana europea. "Alguna cosa devem haver fet bé entre tots", rebla el ministre.