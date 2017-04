El govern espanyol admet que les noves pensions seran més baixes

Les noves pensions seran pitjors que les anteriors. Aquest és un advertiment que han anat deixant caure diversos experts mentre la reforma del sistema de pensions està sobre la taula. Aquesta vegada, però, ha estat un portaveu del mateix govern espanyol qui ha reconegut que serà així. Concretament ha estat el secretari d'Estat de Seguretat Social, Tomás Burgos, qui ha afirmat després de la seva compareixença a la comissió de pressupostos del Congrés que l'actual relació entre els salaris percebuts abans de la jubilació i la pensió cobrada haura de ser "més realista".

Dit d'aquesta manera, no queda clar què és el que Burgos considera realista. Però el que vol dir el secretari d'Estat és que les noves pensions que entrin al sistema a partir d'ara hauran de ser més baixes, és a dir correspondre's en menor proporció amb els últims salaris percebuts pel cotitzant. La taxa de substució de les pensions és precisament això: els diners que es cobren de pensió en relació amb l'últim salari cobrat.

En aquest sentit, Burgos ha posat sobre la taula unes xifres que segons ell demostren que en un futur, les pensions hauran de ser "més realistes". Així, el secretari d'Estat ha avançat que si actualment la taxa de substitució en la mitjana de les pensions de jubilació es troba de mitjana en un 68,3%, en les noves entrades, si es manté l'esquema actual, serà del 82,6%.

Burgos ha admès que aquesta taxa és molt elevada i que pressiona econòmicament una Seguretat Social que arrossega un dèficit històric i que aquest 2017 haurà de tirar de crèdit per garantir el pagament de totes aquestes retribucions, com està previst en els Pressupostos Generals de l'Estat. De fet, el governador del Banc d'Espanya, Luis María Linde, ja havia avançat que aquest seria el futur del sistema de pensions un cop reformat, en la seva compareixença al Pacte de Toledo a principis d'any. En l'informe que va presentar aquest organisme ja s'apuntava que aquesta ràtio que mesura la diferència entre el poder adquisitiu d’un ciutadà quan és treballador i quan és pensionista, a Espanya és de les més elevades d’Europa, per la qual cosa assegurava que és necessari reduïr-la per fer el sistema sostenible, una pèrdua de poder adquisitiu que per al Banc d'Espanya s'hauria de compensar amb complements privats als recursos del sistema públic. També l'Autoritat Independent de Responsabilitat Fiscal (Airef) va advertir en aquesta línia en la seva compareixença, assegurant que els pensionistes perdrien un 7% de poder adquisitiu fins el 2022.

Què implica reduir la taxa de substitució?

Tot i que Burgos no ha detallat com s'hauria d'aconseguir una taxa de substitució "més realista", el secretari d'Estat ha admès que tal com està plantejat el sistema actualment les noves pensions que entren sempre són millors que les anteriors i això pressiona el sistema. Tècnicament doncs, la taxa de substitució només es pot reduir o abaixant salaris o abaixant les pensions. De fet, les darreres reformes ja han anat dirigides a eixamplar la base segons la qual es calcula el cobrament de la pensió un cop jubilat, incloent per exemple més anys en el càlcul o el conegut factor de sostenibilitat, que les lliga a l'esperança de vida. Tot i això, l'envelliment de la població ha anat més de pressa que l'aplicació progressiva d'aquest càlcul.