El govern s’enreda amb el retorn de clàusules terra

El ministre de Justícia, Rafael Catalá, va obrir ahir un nou front en la intricada recerca del mecanisme extrajudicial que el govern central vol posar a l’abast dels consumidors afectats per les clàusules terra aplicades de manera abusiva. Catalá va contradir el que manifestava dimarts el ministre d’Economia, Luis de Guindos, en el sentit que els afectats cobrarien en tres mesos de temps. Per a Catalá, això no serà possible perquè els bancs no tenen “prou gent” per complir aquest termini.

El cert és que per fer front a la crisi els bancs espanyols han acomiadat prop de 71.000 empleats des de l’any 2009, segons dades del ministeri d’Ocupació de l’abril de l’any passat. I aquest dèficit de personal és el que, segons el ministre, impedirà tornar ràpidament els diners als clients en menys de tres mesos.

Segons el titular de Justícia, les entitats hauran de fer front a 1,5 milions d’“hipotètics” expedients a través d’aquest mecanisme. “Els advocats podran ajudar potser els bancs a fer una tasca de mediació en la gestió d’expedients”, va apuntar Catalá en una entrevista a Onda Cero. Això contradiu també les primeres informacions, que apuntaven que no hi hauria mediació de tercers i que serien les entitats les encarregades d’atendre els clients.

Segon intent del govern

La previsió és que el consell de ministres analitzi i aprovi aquest divendres, després de l’intent fallit del 30 de desembre, un decret llei amb el sistema “extrajudicial” i “gratuït” amb què els clients dels bancs puguin reclamar el que van pagar de més per culpa de la clàusula terra. En aquella ocasió, el decret llei es va frustrar perquè el govern va intentar que els bancs estiguessin d’entrada adherits al codi de bones pràctiques que planteja i que per sortir-ne ho haguessin d’explicitar. La nova fórmula que es planteja ara serà de lliure adhesió, tot i que totes les entitats hi seran, segons fonts financeres.

“No tots els litigis han d’acabar als tribunals”, va insistir ahir Catalá, que va afirmar que el govern farà tot el que pugui per agilitzar els casos de clàusules terra que acabin als jutjats. Tot i que el ministre va assegurar que els bancs es comprometen a no tornar menys diners als clients a través del mecanisme (la quantitat a pagar serà, en principi, proposada per les entitats), “des del minut u” els clients poden anar als tribunals si no hi estan d’acord.

El risc de col·lapse judicial

Davant la possibilitat que les reclamacions per les clàusules terra i altres qüestions polèmiques entre consumidors i bancs (la més recent, les despeses de formalització de la hipoteca) puguin col·lapsar els jutjats, Catalá va anunciar un “pla de reforç” per guanyar agilitat i especialització. Segons va recordar, a Espanya es presenten de mitjana un milió i mig de demandes en l’àmbit civil cada any. “Si es doblen aquest any, sens dubte és un problema”, va admetre.

La sentència recent del Tribunal de Justícia de la Unió Europea que exigeix als bancs que tornin tot el que van cobrar per clàusules terra abusives (i no només fins al maig del 2013) ha reobert el cas. Segons el Banc d’Espanya, els bancs s’enfronten a reclamacions per valor de 4.200 milions d’euros.