El govern ultima un procediment per reclamar les clàusules terra

El govern espanyol presentarà aquest divendres un procediment per tal que els ciutadans puguin tramitar la reclamació als bancs dels diners que els han cobrat a través de les clàusules terra. La mesura arriba després que la setmana passada la justícia europea dictés que en el cas de les clàusules abusives els bancs han de tornar tot el que van cobrar, i no es limitaria al 2013, com havia fixat la justícia espanyola.

El consell de ministres presentarà un sistema que ha estat analitzat aquest dimecres a la comissió de secretaris d'Estat i subsecretaris i que ha presidit la vicepresidenta del govern, Soraya Sáenz de Santamaría.

En l'última reunió del consell de ministres, el portaveu del govern, Íñigo Méndez de Vigo, va anunciar que l'executiu aprovaria un codi de bones pràctiques d'adhesió voluntària per a les entitats financeres per resoldre "amb celeritat" la devolució dels diners que van haver de pagar de més els clients.

El govern, però, va dubtar: inicialment, el PSOE va anunciar que estava d'acord amb l'executiu a l'hora d'impulsar un procediment com el que es presentarà divendres, però el ministre de Justícia, Rafael Catalá, va negar aquest acord i va afirmar que era una qüestió privada entre bancs i clients.

Segons fonts del ministeri d'Economia citades per Europa Press, el govern aprovarà un decret llei que porti com a annex aquest codi amb la finalitat d'establir un sistema més ràpid i barat que el judicial per als consumidors.

Els càlculs del Banc d'Espanya són que la banca pot haver de pagar uns 4.200 milions d'euros als consumidors.