Els preus dels serveis públics es calcularan en funció del cost i no de la inflació

D'ara endavant, els peatges, el gas, els bitllets d'autobús o els medicaments no es calcularan en funció de la taxa d'inflació. Fins ara s'actualitzaven cada gener seguint aquest índex, però després que la inflació a Europa hagi escalat a nivells del 2013 durant l'últim any, impulsada per una pujada rècord de l'electricitat, el govern de Mariano Rajoy ha aprovat aquest divendres definitivament el decret llei que desvincula els preus dels serveis públics de l 'Índex de Preus del Consum (IPC).

Així doncs, segons ha explicat en la roda de premsa posterior al consell de ministres el portaveu del govern del Partit Popular, Íñigo Méndez de Vigo, a partir d'ara "la inflació no es traslladarà immediatament als preus públics". La llei, però, exclou d'aquest àmbit les pensions, la negociació salarial i les emissions de deute públic. Cal recordar, tanmateix, que les pensions ja no es revaloritzen en funció de l'IPC sinó que el mateix govern de Mariano Rajoy va impulsar l'anomenat factor de sostenibilitat, que estableix una pujada mínima del 0,25% només revisable en funció de l'IPC si es considera que les circumstàncies ho permeten. Sindicats i oposició reclamen que aquestes retribucions es revaloritzin amb els preus per evitar la pèrdua de poder adquisitiu dels pensionistes.

Segons han explicat aquest divendres fonts del ministeri d'Economia, aquest real decret desenvolupa una llei que està en vigor des del 2015 i que ja prohibia amb caràcter general la indexació (les revisions periòdiques i predeterminades de preus i rendes), però " no s'havia desplegat amb la seva plena eficàcia" perquè el govern havia quedat en funcions. El conflicte per l'escalada dels preus de la llum i també d'altres productes com les hortalisses, però, han forçat l'executiu de Rajoy a reprendre la mesura i a accelerar-ne l'aplicació per evitar encariments d'altres serveis.

Què significa a la pràctica la desindexació?

Tal com han explicat des del ministeri d'Economia, l'objectiu és evitar el que es coneix com "la segona ronda d'inflació", és a dir, el que suposa una pujada automàtica dels preus encara que els costos que els generen no s'alterin. Un exemple seria el que podria provocar que els preus del lloguer es revisessin perquè l'IPC ha pujat a causa de l'encariment de la llum. Per a l'usuari la pujada seria doble, però provocada per la mateixa causa, ja que a l'hora que ha de pagar més per la factura de l'electricitat també hauria de pagar més de lloguer (referenciat en funció de l'IPC que puja impulsat per la llum). Val a dir, però, que la mesura no té efectes retroactius i que, per tant, només s'aplicarà als contractes signats un cop el decret es publiqui al BOE, previsiblement dilluns.

D'aquesta manera deixaran de calcular-se en funció de la inflació preus com els dels serveis públics de transport i els peatges de les autopistes, però també els medicaments i els preus regulats de l'electricitat. Tots aquests valors es revisaran en funció del que costa prestar el servei; per tant, les empreses prestatàries hauran de consultar a l'autoritat supervisora si volen revisar els preus a l'alça i negociar-ne la variació.

Quines són les excepcions?



El decret, però, ha nascut amb tres excepcions i matisos. Així doncs, seran excepció els productes energètics com el gas o el butà, que van lligats al preu de la seva matèria primera, i determinats contractes del sector públic que suposen una gran inversió -els contractes de lloguer del sector públic també tindran un índex propi.

En aquests casos, el preu es recalcularà en funció d'un nou criteri que s'establirà en el contracte i en funció de l'estructura de costos. La revisió de costos, però, es correspondrà només amb els que tindria una empresa eficient i ben gestionada. Per tant, no es podrà repercutir un encariment de la mà d'obra superior a la pujada salarial dels funcionaris d'aquest any a la factura final del consumidor.

Calcular l'impacte que suposa per a la butxaca de cada família és complex, però el govern assegura que el conjunt de les famílies a l'Estat s'estalviarà 700 milions d'euros gràcies a la desindexació.