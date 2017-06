Les grues ja tornen a la Costa Brava

Fins ara la recuperació del sector immobiliari s’havia centrat pràcticament a la ciutat de Barcelona i voltants, amb alguna excepció, com Sitges. Però ara importants promotores comencen a veure oportunitats de negoci a la costa, i no només com a primera residència, sinó també com a habitatge de vacances. Algunes importants promotores de la nova fornada ja estan apostant per la Costa Brava com a zona d’expansió.

És, per exemple, el cas de Stoneweg, la companyia suïssa que dirigeix Joaquín Castellví, que ha fet una forta aposta pel mercat espanyol i s’ha fixat en la zona costera de Girona. Stoneweg, que canalitza fons internacionals, té previst invertir 750 milions d’euros a Espanya, segons explica Castellví. I d’aquesta quantitat, entre el 30% i el 40% a Catalunya. Quan la companyia va aterrar a Espanya, va explicar a l’ARA Castellví, va posar el focus a Madrid i Barcelona, i en alguns municipis dels voltants. Però ara ja és a la Costa Brava. “Per exemple, a Palamós, en una dècada, no s’ha fet cap nova promoció, i hi ha demanda de primera i de segona residència”, explica Castellví.

Per això, ja ha posat en marxa promocions a Palamós, a Platja d’Aro i a Roses. A Palamós ha posat en marxa la promoció les Terrasses, de 80 habitatges, d’entre 50 i 150 metres quadrats, amb preus que van dels 137.000 als 465.000 euros. No és l’única. En el cas de Roses, la promoció és més petita, de només vuit habitatges, però pràcticament a primera línia de mar, al número 101 de l’avinguda Rhode, molt a prop del port esportiu i del centre de la localitat. En aquest cas les obres encara no han començat, però es preveu que ho facin d’aquí poc per poder lliurar els habitatges el tercer trimestre del 2018.

L’aposta de Platja d’Aro encara està més enfocada a la segona residència. La promoció serà de nou habitatges, a primera línia de mar, amb jardins privats, piscina i zones comunes. Castellví destaca que la demanda que hi ha d’aquests habitatges, també entre estrangers, va a l’alça. “Ha millorat molt la demanda estrangera, perquè la mediterrània està molt complicada”, indica Castellví, que creu que s’obre una finestra d’oportunitat i que “Catalunya hi jugarà un paper important”.

El sud haurà d’esperar

No és l’únic que s’ha fixat en la Costa Brava. Juan Velayos, conseller delegat de Neinor Homes, reconeix que fer promocions a la Costa Brava “ja seria sa”. Velayos indica que fa un any a Catalunya no hauria buscat sòl per fer promocions fora de Barcelona i les localitats de la rodalia. Però ara la companyia de la qual és conseller delegat ja està analitzant possibles operacions a la província de Girona, on creu que hi ha demanda real. A més, Neinor ja té experiència en segona residència, ja que una de les seves zones de més activitat és la Costa de Sol, on va heretar actius de Cajasur.

No obstant això, tot i que tant Castellví com Velayos veuen oportunitats de negoci a la Costa Brava, tots dos coincideixen que la Costa Daurada encara haurà d’esperar per atreure promocions.