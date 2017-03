Punt final a la barra lliure en l'execució de la hipoteca

Els bancs ja no tenen barra lliure per decidir quan engegar el temut procés d'execució hipotecària, és a dir, declarar el venciment del préstec i exigir al deutor la devolució de tot el que li falta per pagar. Fins ara, un banc ja podia exigir el venciment anticipat d'una hipoteca quan el deutor no havia pagat un dels terminis, en el cas de les hipoteques anteriors al 2013, i a partir de tres impagaments consecutius en hipoteques posteriors a aquest any, cosa que deixava poc marge a molts consumidors i que, en la majoria de casos, precipitava l' execució hipotecària i, en últim extrem, el desnonament. Amb la nova llei hipotecària en què treballa el ministeri d'Economia de Luis de Guindos quedarà delimitat en el contracte el percentatge d'impagament del deute pendent a partir del qual l'entitat pot exigir el venciment anticipat de la hipoteca.

Segons ha explicat aquest dilluns el titular d'Economia en una trobada amb periodistes, aquesta reforma, que en realitat suposa adaptar la legislació espanyola a una normativa comunitària de crèdit hipotecari de la UE del 2014, implicarà que l'anomenada clàusula de venciment anticipat (la que sovint suposa el pla previ a l'execució hipotecària) queda delimitada per un percentatge escrit en el contracte i no per un nombre de terminis impagats com fixava una llei del 2013.

Roldán:"Durant la crisi, poca gent ha hagut de deixar casa seva per no poder pagar la hipoteca"

Fonts properes a la negociació de la reforma apunten que el percentatge en què treballa el govern estaria al voltant del 10% del deute pendent. Tot i això, des del ministeri d'Economia asseguren que encara està per determinar si el percentatge quedarà fixat per la llei a nivell general o serà flexible en funció de cada contracte. El que sí que va deixar clar De Guindos és que tots els contractes que comptin amb aquesta clàusula hauran de deixar clar a partir de quin percentatge es pot exigir el venciment anticipat del préstec.

La reforma d'aquesta normativa té l'objectiu de fer el procés de contractació d'una hipoteca més transparent. Per això, el govern preveu dotar els notaris i registradors de la "potestat" legal de decidir si les clàusules presentades per l'entitat són poc transparents i, per tant, nul·les, i tirar enrere el procés. Així, els notaris hauran de validar el procés i comptaran amb una mena de llista negra de clàusules per identificar en els contractes. A més, en cas que hi hagi productes vinculats a la hipoteca l'entitat que els ofereix tindrà l'obligació de comptar amb dues ofertes sobre la taula, una amb la rendibilitat del contracte sense els productes vinculats i l'altra amb els productes. A més, el govern també prepara un contracte hipotecari estàndard que tant clients com entitats puguin prendre de referència.

Vendre Bankia "per paquets"

Sobre la possible fusió de Bankia i BM, el ministre d'Economia ha assegurat que les properes setmanes es faran públiques les ofertes que s'han rebut per BM. De Guindos ha explicat que s'han rebut diverses ofertes "que no estan malament" per l'entitat i que ara el Fons de Reestructuració Ordenada Bancària (FROB) té la tasca de triar la millor oferta i comparar la rendibilitat que se n'obtindria al costat del que suposaria que Bankia l'absorbís. "El procés s'ha fet de manera independent i prèvia a una possible fusió perquè no es pugui retreure que no hi ha hagut transparència", ha explicat el ministre.

El ministre ha reiterat, però, que la intenció del govern espanyol és vendre Bankia "per paquets" per fer l'operació el màxim de rendible possible per al conjunt dels espanyols que tenen un 65% d'aquestes entitats.

Racionalització dels ajuts a l'empresa

D'altra banda, com a ministre d'Indústria, De Guindos també ha explicat que el govern treballa per "racionalitzar" els més de 10.000 milions d'euros en ajuts (no només subvencions sinó també crèdits) als diferents sectors productius que el govern dona cada any. En aquest sentit, el ministre d'Economia ha apuntat que es crearà una finestra única on totes les empreses puguin dirigir-se per veure amb quines opcions de finançament compten. "Ha de quedar clar què fa l'ICO, què fa l'ICEX i què el CEDETI", ha explicat. Dins aquesta racionalització, també hi entra el pla PIVE, que el ministre no ha donat per extingit encara però tampoc n'ha assegurat la continuïtat.