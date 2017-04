Les hipoteques a les “classes baixes”, pendents de la llei

Els retards en la redacció de la nova llei hipotecària han comportat que aquesta mateixa setmana Brussel·les hagi portat el govern espanyol davant la justícia europea. És per això que tant Gonzalo Gortázar com Jaume Guardiola van dir ahir la seva sobre la nova normativa.

Especialment contundent va ser el conseller delegat de CaixaBank: “Necessitem donar seguretat al mercat hipotecari i fer-ho de manera responsable, no populista”. Gortázar, poc donat a oferir grans titulars, es va veure obligat a explicar a què es referia. “Ens cal seguretat jurídica per donar préstec a 30 anys a persones de classe mitjana i baixa que també tenen dret a adquirir un habitatge i, si no tenim un instrument que doni seguretat jurídica, no podrem fer-ho”, va dir Gortázar.

El directiu va afegir que les entitats financeres reaccionen a la incertesa donant menys hipoteques i fent-les més cares. Tot i així, es va mostrar confiat que s’arribarà a “un marc adequat, raonable, entre prestadors i prestataris”. Respecte al mecanisme de devolució dels diners cobrats de més per clàusules terra no transparents, Gortázar va assegurar que CaixaBank “no arribarà a un acord amb el 100% dels clients, però en la gran majoria dels casos els clients rebran els diners o entendran per què no els corresponen”.

Opacitat del Sabadell

Pel que fa al Banc Sabadell, Jaume Guardiola va advocar per “millorar el que està malament en l’actual llei i preservar el que està bé”. El conseller delegat del banc va defensar el marc actual i va assegurar que Espanya és el país d’Europa amb les hipoteques “més barates” i amb el percentatge de deute viu més baix.

Interrogat sobre el percentatge de casos en què el Sabadell dona la raó a clients que recorren al mecanisme ràpid de devolució del que han pagat per clàusules terra, Guardiola va respondre, una vegada més, sense concretar la qüestió. “Estem tenint més percentatge de clients que venen; s’estableix una negociació i quan no correspon no fem cap tipus de rectificació”, va dir.