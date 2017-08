Els hotels catalans, els que més s’encareixen

El sector turístic és un dels motors de la recuperació econòmica catalana i espanyola. I les dades de l’Institut Nacional d’Estadística fan palès que és a Catalunya on més s’encareix el preu dels hotels, malgrat que la tarifa mitjana per habitació la lideren les Illes Balears. Les estadístiques de l’INE publicades ahir indiquen que al juliol l’ADR -la tarifa mitjana diària- dels hotels catalans era de 106,3 euros, un preu un 10% superior al del mateix mes de l’any anterior.

En ADR només les Balears superen Catalunya. A les Illes aquesta tarifa mitjana s’eleva a 115,4 euros, però l’augment és molt més moderat, de només el 5,4%. L’ADR mitjana dels hotels espanyols se situa molt per sota de Catalunya i les Balears, en 98,5 euros, amb un creixement respecte al juliol de l’any passat del 6,1%.

L’altra ràtio clau per saber la rendibilitat dels hotels és la dels ingressos per habitació disponible, coneguda en el sector com a RevPar. Les Balears també en són líders, amb 105,8 euros, un 4,1% més respecte al mateix mes de l’any passat. Catalunya també ocupa el segon lloc en aquest apartat, amb 86,9 euros, i igualment presenta un dels increments més elevats, del 15,9%, tot i que en aquest cas el superen altres comunitats com Navarra, amb un 17%, i Cantàbria, amb un 16,2%. De mitjana a Espanya els ingressos per habitació disponible se situen en 74,8 euros, amb un increment del 7,9% respecte al juliol de l’any passat.

Un altre element que demostra que a Catalunya és on més s’encareixen els preus és l’índex de preus hotelers, que elabora també l’INE (d’evolució mensual i amb els ingressos reals dels hotels de tres estrelles o més). En aquest cas se situen com a hotels més cars els de les Balears, amb un índex de 143,5 i un augment del 8% respecte al juliol del 2016; i les Canàries, amb 126,4 d’índex i un augment del 9,1%. En el cas de Catalunya, l’índex és el tercer més alt, de 118,4 i l’augment és el més alt de totes les comunitats, del 10%. L’índex de mitjana espanyol és de 117,9, amb un augment del 6,9%.

Menys espanyols

La millora del sector hoteler al juliol ve impulsada sobretot pels turistes estrangers, segons es desprèn de les dades de l’INE. Les pernoctacions d’espanyols van caure a les principals destinacions: Andalusia i el País Valencià van perdre un 5,3%, Catalunya un 1,8% i les Canàries un 1,3%, respectivament, de nits ocupades per viatgers de l’Estat. A Catalunya es van registrar 2.172.818 pernoctacions d’espanyols el juliol d’aquest any, respecte a les 2.212.941 del mateix mes de l’any passat.

Aquest descens de turistes estatals es compensa amb l’augment de les pernoctacions d’estrangers. Balears va ser la destinació preferida pels estrangers, amb un 34% del total de pernoctacions dels no espanyols. Les nits d’hotels ocupades per estrangers a les Illes van augmentar un 0,9%. El creixement va ser més important a Catalunya, la segona comunitat en la preferència dels estrangers -un 21,2% de les pernoctacions d’estrangers van ser a Catalunya-, amb un augment del 4,6% respecte al juliol de l’any passat. A Catalunya es van registrar el juliol d’enguany 6.230.698 pernoctacions de visitants estrangers, per les 5.985.542 del juliol del 2016.

Per zones turístiques, les Balears, especialment la zona de Palma i Calvià, són la comunitat que va registrar millor ocupació al juliol, amb un 92,05% de les places i fins al 92,3% els caps de setmana. A Formentera l’ocupació va arribar al 96,4%. La millor ocupació en cap de setmana va ser a Santa Margalida, amb el 93,8%.

Les estadístiques destaquen també Barcelona com el principal indret turístic de l’Estat, seguit de Madrid i Benidorm. Els números de Barcelona demostren un alt grau d’ocupació hotelera a la ciutat, amb el 85,45% de les places ofertes i del 91,14% de les habitacions -a Madrid, per exemple, és del 68,16% i del 72,14%, respectivament- i una estada mitjana de 2,66 dies. També destaquen les dades de Salou, amb 247.084 pernoctacions d’espanyols i 954.188 d’estrangers i una ocupació del 92,33% de les places i del 91,47% de les habitacions, amb una estada mitjana de 5,17 dies; i de Lloret de Mar, amb 110.873 pernoctacions d’espanyols i 766.832 d’estrangers i una ocupació del 85,56% de les places i el 84,81% de les habitacions, i una estada mitjana de 5,29 dies.

El bon moment turístic de Barcelona es reflecteix en les pernoctacions totals. Al juliol a Espanya se’n van registrar 43,6 milions, un 1,6% més que el juliol de l’any passat. A Catalunya van ser 8,4 milions, un 2,83% més, i a la capital catalana 3,9 milions, amb un augment del 4,2%. Les dades de Barcelona ratifiquen la línia ascendent dels últims mesos. Segons la consultora Magma HC, el primer semestre de l’any els hotels de Barcelona van augmentar un 3,9% l’ocupació, un 8,9% la tarifa i un 14,6% els ingressos per habitació disponible.