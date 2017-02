La indústria de l’automoció recupera el pols

La indústria espanyola de l’automoció -un dels sectors més castigats per la crisi econòmica- va tancar el 2016 amb la xifra més alta de treballadors en actiu dels últims nou anys. L’any passat, el conjunt de fàbriques de vehicles de motor, remolcs i semiremolcs que hi ha a l’Estat va tancar l’exercici amb un volum de 240.900 empleats en total, és a dir, 21.100 més que fa només un any. Aquest augment està directament relacionat amb el volum d’activitat del sector i les vendes, que també han remuntat.

Segons les dades del govern espanyol recollides per l’Institut Nacional d’Estadística (INE), la xifra de treballadors al tancament de l’any passat representa el nivell més alt des del segon trimestre del 2008, just abans que esclatés la crisi. Entre l’abril i el juny d’aquell 2008, el sector ocupava un total de 246.000 treballadors.

Així doncs, l’any passat les fàbriques espanyoles de vehicles van augmentar un 9,5% la seva plantilla respecte de l’any anterior, en què van arribar a les 219.800 persones ocupades. Bona part d’aquest increment es va produir sobretot durant el tercer trimestre: entre els mesos d’octubre i desembre, 13.900 persones van trobar feina en aquest sector.

En l’anàlisi per sexes, el nombre d’homes a les fàbriques es va reduir una mica en favor de la presència femenina. Tot i això, ells continuen sent majoria; ara representen el 78,6% de la plantilla -189.500 homes-, mentre que les dones se situen en un 21,3%, per sota de les 52.000 treballadores. En tancar l’any 2015, el repartiment va ser d’un 79,2% d’homes enfront del 20,7% de dones.

Reactivació i reptes del 2017

La millora en el nombre de treballadors va estretament lligada al repunt de vendes i fabricació. El 2016 es van produir 2,8 milions de vehicles a Espanya, és a dir, un 5,6% més que l’any anterior, segons les dades recollides per l’INE i avalades per l’associació espanyola de fabricants Anfac. Al seu torn, el ritme de producció s’ha adaptat a un augment creixent de la demanda: l’any passat les vendes de cotxes van tornar a superar el milió d’unitats. Tot i que el sector encara està lluny dels registres previs a la crisi, el 2016 es van vendre pràcticament un 11% més de vehicles: concretament, se’n van matricular 1.147.007 unitats, segons les dades d’Anfac. El repunt -cada vegada més a prop del pic d’1.161.176 vehicles del 2008- coincideix, a més, amb la fi, al juliol, dels plans d’incentius a la compra, els plans PIVE.

El sector encara recela i reclama més ajudes, sobretot després que l’últim trimestre hagin notat un retrocés. A més, als dubtes sobre la solidesa de la recuperació s’hi sumen factors externs: fonts del sector mostren la seva “incertesa” per l’escenari obert als Estats Units. L’associació de fabricants també admet dubtes pel “sorgiment dels fenòmens proteccionistes” que poden afectar les exportacions espanyoles i -de rebot- la facturació, la producció i les plantilles.