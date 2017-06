Els inspectors d'Hisenda denuncien que "estan al límit" per la falta d'efectius

Els inspectors d'Hisenda ja fa temps que es queixen de la falta d'efectius i les retallades a l'Agència Tributària. Aquest dimarts, però, tots els sindicats del sector han emès un comunicat conjunt en què denuncien que l'operativa d'aquest organisme públic "està al límit". En aquest sentit, no només demanen que es cobreixin les places buides per jubilacions que no s'han tornat a oferir, sinó que s'aprovi un increment addicional de places "urgent i necessari".

Així doncs, avisen que en els últims anys l'Agència Tributària ha perdut al voltant de 4.000 efectius, i això "posa en risc la lluita contra el frau fiscal, l'economia submergida, el blanqueig i la fuga de capitals". En aquest sentit, els sindicats asseguren que l'Estat no té cap interès a solucionar la situació i els fa falses promeses, en lloc de recuperar llocs de feina.

Per als sindicats, augmentar la plantilla d'inspectors no suposaria un desequilibri pressupostari i, per tant, demanen que es mantingui una taxa de reposició "raonable" que els permeti desenvolupar la seva feina en condicions. De fet, argumenten que per cada euro que l'Estat inverteix en la plantilla d'inspectors se'n reverteixen 20, a través de la detecció de delictes fiscals.

Els inspectors també alerten que si el govern no canvia la seva posició, iniciaran una campanya de mobilitzacions per forçar-lo a complir aquest compromís. De fet, critiquen que l'executiu de Rajoy es presenti amb un discurs de lluita contra el frau fiscal, però no accepti la falta d'efectius que pateix Hisenda.

D'altra banda, demanen que s'actualitzi la carrera professional dels treballadors públics de l'Agència Tributària, que es va bloquejar el 2012, fet que, segons els sindicats, impedeix renovar la seva estructura organitzativa perquè els empleats puguin assumir més responsabilitats en la lluita contra el frau fiscal.