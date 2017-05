La inversió del capital risc es dispara un 36%

El debat sobre el final del boom de les start-ups va a més i arriba sovint de la mà d’una pregunta decisiva: ¿segueix el capital privat apostant per aquestes empreses com a inversió? La resposta és afirmativa, de manera que el temps de les empreses tecnològiques, doncs, està lluny d’acabar-se.

Segons les dades fetes públiques ahir per l’Associació Espanyola de Capital, Creixement i Inversió (Ascri), el sector del capital risc i del capital inversió ( venture capital i private equity ) ha registrat durant el primer trimestre del 2017 un volum d’inversió de 663 milions d’euros a Espanya, cosa que suposa un augment del 36% respecte al mateix període del 2016.

Així ho va manifestar el president de l’associació durant la inauguració del seu 18è congrés anual. Segons les dades que ha recopilat l’entitat, en aquests tres mesos s’han tancat 172 inversions, de les quals 130 són de capital risc (fetes en una etapa més inicial del projecte empresarial) i 42 de capital inversió (tancades posteriorment). Això prova que el 75% de les operacions d’entrada en empreses que es fan amb capital privat sorgeixen en les primeres etapes, les de més risc.

Per volum d’inversió, el capital risc també presenta un creixement més important, amb 70 milions repartits en les 130 operacions tancades. Això suposa un augment del 156% en els fons invertits i del 28% en el total d’operacions tancades.

El que es coneix com a middle market -inversions d’entre 10 i 100 milions d’euros- ha aportat un total de 16 inversions, un 60% més que en el mateix període del 2016.

Les dades d’Ascri constaten la cocapitalitat que hi ha a l’Estat en el sector de les start-ups, amb Barcelona i Madrid com a principals pols d’atracció del capital privat. Durant l’any passat la inversió va pujar a 402 milions d’euros, en un total de 469 operacions. D’aquesta xifra, 125 milions van anar a parar a tecnològiques catalanes i 191 a Madrid. En el que sí que va ser líder Catalunya va ser en start-ups finançades, un total de 105. A tot l’Estat les noves tecnològiques finançades per primera vegada van arribar a les 230.

Els sectors més atractius

Aquestes 469 inversions van anar a parar a 390 empreses (un 14% més que el 2015), el seu màxim històric. Els sectors que es van veure més beneficiats per aquesta dinàmica van ser l’hostaleria i l’oci (26% del total d’inversions), els productes de consum (11%), les comunicacions (10%), la informàtica (8%) i l’energia i els recursos naturals (8%).

Durant l’any passat les entitats espanyoles privades van captar 2.271 milions per destinar a inversió. Això va suposar un augment de gairebé el 50% interanual. Els fons d’empreses van ser els que van captar més recursos, el 22% del total; els de particulars o family offices van arribar al 20%, i els del sector públic al 15%.

Els experts expliquen que el bon moment de la inversió privada en empreses respon a l’escassa rendibilitat d’altres destinacions tradicionals de l’estalvi, com són la borsa, el sector immobiliari, la renda fixa i els dipòsits bancaris.