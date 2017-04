Catalunya pot complir l'objectiu de dèficit per primera vegada aquest 2017, segons l'Airef

260x366 L’Airef, presidida per José Luis Escrivá, diu que Catalunya no complirà el dèficit però avisa que està infrafinançada. / JUAN CARLOS HIDALGO / EFE L’Airef, presidida per José Luis Escrivá, diu que Catalunya no complirà el dèficit però avisa que està infrafinançada. / JUAN CARLOS HIDALGO / EFE

Després de reduir fins al 0,9% el dèficit públic el 2016, Catalunya està més a prop de complir per primera vegada amb els objectius de dèficit públic, segons ha explicat aquest dimarts l'Autoritat Independent de Responsabilitat Fiscal (Airef), en la seva compareixença a la comissió de pressupostos del Congrés. El seu president, José Luis Escrivá ha destacat l'esforç de reducció de comunitats com ara Catalunya o el País Valencià, que "representen un pes important al PIB" i que, per aquest 2017, ja estan més a prop de complir amb els objectius de dèficit. Cal recordar, que a finals del 2016, Espanya va aconseguir baixar del 4,6% del dèficit públic gràcies en bona mesura a la reducció del desviament per part de les comunitats autònomes (a més dels ajuntaments que ja fa anys que compleixen).

Per això, l'Airef ha apuntat especialment directament contra l' Adminsitració Central, la més incomplidora juntament amb la Seguretat Social, i les que encara veu lluny de les possibilitats de compliment. Sobre l'Estat, ha criticat que aquesta hauria de ser l'administració que "doni exemple" de control i compliment pressupostari. Al febrer, l 'Airef considerava que les previsions pressupostàries de Catalunya convertien en "improvable" el compliment de l'objectiu d'estabilitat del 2017, aquesta vegada ha millorat la previsió i ho considera "factible" tot i que encara no arriba al nivell de "provable". Tot i això, en conjunt encara hi ha tres comunitats, Cantàbria, Extremadura i Múrcia per les quals complir amb l'objectiu del 0,5% és "molt improvable".



540x306 El mapa del comliment del dèficit aquest 2017 segons l'Airef / AIREF El mapa del comliment del dèficit aquest 2017 segons l'Airef / AIREF

Inversió pública, sota mínims



"Les retallades en les inversions públiques de l'Estat està tocant límits i no poden anar més enllà". Aquest ha estat un dels avisos de José Luis Escrivá . Segons Escrivá, continuar reduint la ràtio d'inversió pública en infraestructures "és molt complicat". Així, l'Airef secunda l'estudi que ahir va presentar la Cambra de Comerç de Barcelona en què ja denunciava que els nivells d'inversió de l'Estat estan han retrocedit a nivells del 2000.

Aquesta ha estat una de les principals crítiques d'aquest òrgan de fiscalització dels comptes de l'Estat per els pressupostos que el Congrés ha d'aprovar els propers mesos. Tot i això, "per primera vegada en els últims exercicis", com ha explicat Escrivá, els comptes presenten uns objectius de dèficit, de despesa i d'ingressos "factibles". Així, per al conjunt de les administracions públiques, l'objectiu de compliment de dèficit públic del 3,1% és possible de complir a ulls de l'Airef, encara que suposi evidents desigualtats en el tractament de les diverses institucions que conformen les administracions públiques.

Una previsió de recaptació per IRPF i de la Seguretat Social, "optimista"

I si fa unes setmanes la mateixa Autoritat Independent de Responsabilitat Fiscal avisava que l'Estat tendeix a "inflar" les previsions d'ingressos pressupostaris, per primera vegada Escrivá ha qualificat de més realista la previsió d'ingressos per a l'Estat. Segons Escrivá, la previsió de recaptació per IRPF "és optimista", de la mateixa manera que ho són els ingressos previstos per a la Seguretat Social. Al mateix temps, però, considera que la recaptació de l'IVA prevista als pressupostos de Montoro és fins i tot "conservadora" . En conclusió doncs, "aquest any hauríem d'estar en línia amb el pressupostat o lleugerament per sota, però no tan lluny com els exercicis anteriors", ha conclòs.

Les assignatures pendents als comptes de l'Estat, segons l'Airef