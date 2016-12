El govern italià aprova un rescat bancari de 20.000 milions

El govern italià va aprovar a la mitjanit de dijous un decret per enfortir els bancs amb problemes de solvència que destinarà 20.000 milions d'euros a entitats com Monte dei Paschi di Siena, que podria ser la primera a haver de fer ús dels fons públics.

Així, Itàlia es prepara per fer un rescat que a altres països es va fer en el moment més cru de la crisi ( a Espanya es va fer l'any 2012). Després d'un consell de ministres extraordinari, el primer ministre italià, Paolo Gentiloni, va confirmar en roda de premsa l'aprovació d'un decret que ja havia estat prèviament aprovat al Parlament.

Segons va dir, els objectius són " la protecció més àmplia possible dels estalvis i la consolidació del sistema bancari" d'Itàlia, la tercera economia de la zona euro.

Aquest decret del govern arribava hores després que Monte dei Paschi, el banc més antic del món, admetés que no ha cobert els 5.000 milions que volia obtenir dels inversors per la via d'una ampliació de capital. Així doncs, en les properes hores s'hauria de conèixer el rescat d'un banc que en els últims tests d'estrès del BCE va ser l'únic a suspendre.