Els italians aportaran 6.600 milions de diner públic per rescatar Monte Paschi

El rescat del Monte dei Paschi di Siena fa setmanes que es veu com una certesa absoluta de la qual només cal saber quan es produirà i en quins termes. Divendres es va conèixer un altre dels punts clau de l’operació de salvament de l’entitat bancària més antiga del món: la seva quantitat total. Segons va fer públic el Banc d’Itàlia, el rescat costarà uns 6.600 milions a l’estat italià.

La xifra no arriba als 8.800 milions que va calcular el Banc Central Europeu dimarts perquè els 2.200 milions restants els assumiran inversors institucionals. Així ho detalla el Banc d’Itàlia en un document en què elabora un test d’estrès per establir les necessitats de capital del Monte dei Paschi, l’únic banc de tot Europa que va suspendre l’examen del BCE d’aquest estiu. Així, en el pitjor escenari macroeconòmic necessitaria 6.300 milions per arribar a una ràtio de capital d’un 8%. A aquesta quantitat s’hi haurien d’afegir 2.500 milions per aconseguir una ràtio de capital d’un 11,5%.

La nova normativa europea en matèria de rescats a la banca fixa que els creditors de l’entitat han d’assumir part de les pèrdues perquè no tot vagi a càrrec dels ciutadans. Així, el cost per als contribuents serà de 4.600 milions, als quals caldria sumar 2.000 milions més que el govern italià destinarà a pagar les pèrdues esperades dels preferentistes de l’entitat.

Ultimàtum de Frankfurt

Aquesta xifra és molt superior als 5.000 milions amb què va intentar ampliar capital Monte dei Paschi en les últimes setmanes, en una operació que va resultar fallida. Les presses, en aquest cas, responen a l’ultimàtum del BCE, que va donar a l’entitat de Siena fins a final d’any per reforçar la seva compromesa solvència.

Malgrat això, la Comissió Europea va autoritzar dijous Itàlia a prorrogar durant sis mesos el seu programa de garantia bancària, en què va incloure el Monte dei Paschi. “Independentment de les circumstàncies, els bancs no tindran dificultats per finançar les seves operacions i es garantirà l’accés als dipòsits en tot moment”, va dir un portaveu comunitari en l’anunci de l’ampliació de la garantia fins al 30 de juny.

Finalment, el govern italià ja ha aprovat la llei que li permetrà augmentar el seu deute en un màxim de 20.000 milions per ajudar el seu sector financer. A més del Monte dei Paschi, que és el més castigat, també Unicredit i Banco Popolare apareixen amb problemes de capitalització.

Les xifres segueixen estan allunyades del rescat que es va viure a Espanya. Bankia va requerir 22.500 milions, i CatalunyaCaixa, 12.500 milions. En total, el sector financer espanyol va necessitar unes ajudes que van fregar els 100.000 milions d’euros, cinc vegades més del que costarà arreglar el forat de la banca italiana.