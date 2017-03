El 4YFN ja pot caminar sol

L’ÈXIT DEL SALÓ PARAL·LEL AL MWC

El balanç del congrés d’emprenedoria digital que va tancar aquest dimecres les portes a la fira de Montjuïc no pot ser més positiu: enguany ha vorejat els 20.000 visitants, multiplicant per deu els de la primera edició del 2014. Ara ja puc confessar que aquest any no hi he assistit: m’he limitat a seguir a distància algunes de les conferències i taules rodones, perquè la immensitat i la intensitat del Mobile World Congress, el germà gran que es fa a l’Hospitalet, no deixen marge per als esdeveniments externs. En part per aquest motiu, crec que la Fundació Mobile World Capital Barcelona s’hauria de plantejar la celebració de les futures edicions de 4YFN evitant la coincidència amb el MWC. No he aconseguit esbrinar quina proporció dels visitants assisteix als dos congressos; amb el passi del MWC es pot entrar al 4YFN, però em fa l’efecte que el segon aporta més participants al primer que a la inversa: inscriure’s al 4YFN dona dret a visitar el MWC avui dijous. L’altre gran argument, el de la internacionalització, ja està ben encarrilat amb les edicions del 4YFN a Xangai, Tel Aviv i San Francisco. Donar al congrés d’emprenedors l’aval inicial de la principal trobada tecnològica del món va ser un encert, però ara el 4YFN ja camina sol i es mereix tenir identitat pròpia al calendari anual d’esdeveniments.

DE L’‘INTERNET OF THINGS’ A L’‘INTERNET OF TRUCKS’

L’internet dels camions. L’estand d’Ericsson i el d’AT&T tenen com a protagonistes sengles camions suecs: Scania i Volvo. Il·lustren les possibilitats de negoci que s’obren en connectar els vehicles industrials: des del manteniment preventiu fins a la monitorització del conductor. Ja hi ha qui diu que les sigles IoT no signifiquen internet de les coses sinó internet dels camions ( trucks, en anglès). Els gestors de flotes de transport poden saber si un xofer frena sobtadament més sovint o consumeix més combustible que els altres, i poden enviar a la pantalla del camió a quina àrea de descans s’han d’aturar per descansar. Un 6% de la facturació de Scania ja procedeix d’aquesta mena de serveis de dades. El pas següent dels camions connectats és l’anomenat platooning, caravanes de diversos vehicles amb un únic conductor.

‘WEARABLES’ DE SALUT SENSE APLICACIÓ SANITÀRIA.

Un any més, al MWC i al 4YFN s’han vist dispositius interessantíssims que enregistren i analitzen variables corporals de l’usuari i faciliten la detecció d’anomalies per corregir-les abans que es tornin greus. El problema és que encara pocs professionals sanitaris fan ús d’aquestes dades; com a molt, els fabricants poden presumir de proves pilot en un centre hospitalari aïllat, però cap servei públic de salut ni asseguradora important els ha adoptat encara de manera generalitzada. La raó, em diuen, és més de reticència a canviar hàbits i processos que de tecnologia.