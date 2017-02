Els jutges preparen un pla de xoc pel col·lapse de les clàusules terra

La comissió permanent del Consell General del Poder Judicial (CGPJ) va aprovar ahir una proposta de pla d’urgència per poder fer front al previsible augment de feina que comportaran els litigis sobre les clàusules abusives en les hipoteques després de la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea sobre les clàusules terra. El pla de xoc de la justícia espanyola es posarà en marxa l’1 de juny. Dimarts el Butlletí Oficial de l’Estat va publicar la convalidació per part del Congrés del reial decret de mesures urgents per a la protecció dels consumidors en matèria de clàusules terra per solucionar extrajudicialment una part important dels casos.

Però el Poder Judicial entén que una part de les reclamacions aniran als jutjats, on s’acumularan a les que ja hi ha sobre contractació i protecció als consumidors. El màxim òrgan de la judicatura considera que l’allau podria comprometre la capacitat dels jutjats per donar sortida a tots aquests assumptes. Per això proposa que a cada província espanyola hi hagi un jutjat de primera instància que exclusivament, però no de manera excloent, es faci càrrec de totes les reclamacions individuals a la demarcació.

La decisió sobre quins jutjats ho faran es vol prendre d’acord amb els tribunals superiors de justícia de cada comunitat, per la qual cosa els presidents d’aquests òrgans han estat convocats a una reunió el dia 15 per estudiar les mesures. Després ho analitzaran les juntes de jutges i hi haurà una reunió amb els degans el dia 21.