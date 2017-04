La licitació d'obra pública de l'Estat a Catalunya cau quasi el 70%

La licitació d' obra pública de l'Estat a Catalunya ha caigut un 69% el primer trimestre de l'any respecte al primer trimestre del 2016, quan ja estava en mínims, segons les dades recollides per la Cambra de Contractistes d'Obra de Catalunya (CCOC).

Només el bon comportament dels encàrrecs d'obra pública de la Generalitat i dels ajuntaments ha permès que el total d'obra pública licitada a Catalunya el primer trimestre hagi pujat un 57% respecte al primer trimestre del 2016, fins arribar als 289 milions d'euros.

Però malgrat l'augment, s'ha de tenir en compte que els 183 milions del primer trimestre del 2016 va ser una xifra anormalment baixa, ja que la mitjana trimestral dels darrers tres anys se situa en els 336 milions d'euros. Així, respecte a la mitjana, el total d'obra pública licitada a Catalunya el primer trimestre d'enguany és un 14% inferior.

La menor inversió de l'Estat es especialment important, ja que els tres primers mesos de l'any la licitació va ser un 69% inferior al primer trimestre de l'any passat i un 79% inferior a la mitjana dels darrers tres anys.

L'administració estatal, no sotmesa al calendari electoral després de la formació de govern, només ha publicat anuncis de licitació d'obra el primer trimestre per valor de 19 milions d'euros. En aquesta xifra s'inclouen organismes com Aena-Enaire, Adif, les autoritats portuàries de Barcelona i Tarragona, Renfe i Correus, que tenen ingressos propis amb els que pagar les inversions. La mitjana d'inversió trimestral de l'Estat els darrers tres anys era de 90 milions, enfront del 19 milions del primer trimestre del 2017.

Pel que fa a l'administració de la Generalitat, la licitació d'obra ha augmentat un 156%, fins els 91 milions, respecte al primer trimestre de l'any passat, però només un 2% respecte a la mitjana trimestral dels darrers tres anys, que se situa en 89 milions.

En canvi, l' administració local ha més que doblat (un augment del 103%) la inversió respecte al primer trimestre de l'any passat, amb 179 milions, i un 14% respecte a la mitjana trimestral dekls últims tres anys, que és de 157 milions. De fet, les administracions locals són les que més obra han licitat, gairebé la meitat del total.