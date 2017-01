El preu de lloguer de les oficines també es dispara a Barcelona

Si el preu de l’habitatge de lloguer a Barcelona s’ha disparat per la falta d’oferta i la irrupció del turisme, en el cas de les oficines els preus també van amunt amb força, en aquest cas per la falta de superfície disponible atès que durant la crisi no es van desenvolupar pràcticament projectes i, ara, amb la reactivació de l’economia, les empreses animen la demanda, sigui per a una primera instal·lació o perquè creixen i necessiten més espai.

Una font del sector explica que cada cop és més difícil trobar locals, especialment quan el client demana més de 1.500 metres quadrats. Les superfícies més petites són més fàcils de trobar. Però, a més, les empreses demanen cada cop oficines més ben equipades, eficients energèticament, sostenibles i amb la màxima dotació tecnològica.

Les principals empreses consultores del sector coincideixen a destacar que el 2016 hi ha hagut una pujada del preu de lloguer d’oficines a Barcelona i que aquesta tendència continuarà i s’accentuarà el 2017.

Aguirre Newman, per exemple, en el seu últim informe, destaca que els preus del lloguer d’oficines a Barcelona van augmentar un 6,1% de mitjana el 2016 i estima que el 2017 hi haurà encara un increment més elevat, especialment a la zona més cèntrica i a l’àrea de negocis de la part alta de la Diagonal, a causa de la poca oferta. Aquesta consultora destaca que a Barcelona el 2016 la superfície disponible va caure dos punts, fins al 9,5%, però al centre i l’àrea de negocis és pràcticament residual, al voltant del 3%.

Noves zones de creixement

La consultora CBRE ratifica aquesta falta de superfície al centre, on, segons les seves dades, s’han destruït més de 70.000 metres quadrats d’oficines, que han passat a usos comercials, residencials o hotelers. Això, segons aquesta consultora, farà que zones com el 22@, la zona de plaça de les Glòries, el Front Marítim, la Fira i la plaça Europa i Almeda Park guanyin atractiu “amb llogaters disposats a pagar rendes molt similars a les que es paguen al centre”, assegura Anna Esteban, directora de CBRE a Barcelona.

L’atractiu per les noves zones es demostra, per exemple, amb el trasllat del bufet Cuatrecasas al 22@ el 2016, on ocupa 22.000 metres quadrats, la inversió que està fent Colonial en un nou complex d’oficines a la zona o l’aposta de la immobiliària Merlin Properties, que ha comprat la Torre Agbar per 142 milions per destinar-la a oficines.

Aquesta consultora també preveu un augment dels preus. Barcelona, diu, serà la segona ciutat d’Europa on més creixeran els preus, al voltant del 7%.

Cushman & Wakefield també constata una pressió a l’alça dels lloguers, sobretot als millors edificis de cada zona. Segons Javier Bernades, soci i director d’espais de negoci d’aquesta consultora, “la disponibilitat d’oficines de qualitat continua a la baixa, cosa que provoca un augment de les rendes en el curt termini”. Per això considera necessari que l’oferta reaccioni amb nous projectes. També la consultora JLL creu que el preu del lloguer d’oficines a Barcelona anirà a l’alça fins al 2020 a un ritme del 4,9% d’increment anual.