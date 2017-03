La lluita fratricida que s’eternitza al sector del taxi

El discurs del sector del taxi contra les llicències VTC -per a vehicles de lloguer amb conductor, les mateixes que utilitzen Cabify i Uber per operar legalment a Espanya- puja de to. El sector s’enfronta a un procés judicial que pot acabar amb l’autorització de fins a 3.500 noves llicències VTC als carrers de Catalunya durant els pròxims anys. La setmana passada, els taxistes van convocar una vaga i van sortir al carrer per protestar contra el que consideren que es convertirà en una amenaça per als seus serveis. Però fa gairebé una dècada la campanya més calenta del sector era una de ben diferent. La llei òmnibus de Zapatero, que introduïa algunes modificacions en la llei d’ordenació del transport i va ser el primer pas per obrir l’aixeta a les VTC, va dividir l’any 2009 les associacions de taxistes entre defensors i opositors a dialogar amb el govern socialista.

Publicacions del sector a les quals ha tingut accés l’ARA proven que l’actual president del Sindicat del Taxi de Catalunya (Stac), Luis Berbel, va assegurar aleshores en diversos articles d’opinió que aquesta nova llei “no perjudicaria els taxistes”. Aquestes afirmacions van provocar reaccions contràries en altres seccions del taxi que reivindicaven un rebuig total a la proposta. Consultat per aquest diari, el dirigent sindical va matisar, però, que l’administració els va enganyar i que els tribunals van acabar fent una interpretació diferent de la norma que s’havia decidit a la taula de negociació. “Ens van dir que no seria una amenaça ni afectaria d’aquesta manera la situació de les VTC. En cap moment vam pensar que tot acabaria en la liberalització”, diu Berbel. En aquell moment, l’Stac formava part de l’extinta Confederació Nacional del Taxi, que va dialogar amb el govern socialista per arribar a un acord sobre les modificacions que es farien a la llei.

A l’altra banda, i amb un discurs més crític contra les intencions del govern, hi havia la Federació del Taxi de Catalunya i la Unió Nacional del Taxi (Unalt), que van iniciar una campanya per aturar l’aprovació de la llei òmnibus i alertar el sector que aquesta llei suposava una greu amenaça. Aleshores el sector del taxi ja assegurava que l’objectiu de la llei “no era cap altre que legalitzar milers de furgonetes pirates”. De fet, l’Ajuntament de Barcelona va arribar a aprovar una moció per unanimitat sobre aquest tema el 22 de setembre del 2010 que acostava les posicions de tots els partits del consistori contra la llei òmnibus. Aquest impuls polític, però, no va aconseguir aturar-ne l’aprovació.

Fuga de representants

Quan la justícia va tombar algunes de les condicions de les VTC, entre elles la proporció d’una a 30 que les limitava respecte a les del taxi, aquesta divisió es va tornar irreversible. La Unalt va portar la llei als tribunals, però no se’n va sortir. I amb la derrota judicial, alguns dels representants de les principals associacions del sector, com ara el president de la Federació del Taxi de Catalunya, Josep Maria Goñi, o el de la Unalt, José Luis Funes, van passar al bàndol de les VTC. “Què havíem de fer? Ens van deixar sols després de perdre als tribunals i un cop es va aprovar la llei vam aprofitar l’avinentesa per participar en una activitat que ja estava normalitzada”, defensa Goñi. L’empresari, que encara gestiona llicències de taxi, va entrar a Unauto, la patronal de les VTC, fa dos anys, i aquesta setmana va ser escollit secretari general de l’organització. “Vaig decidir que era millor liderar els canvis de la mobilitat des de les VTC que des de les posicions massa conservadores del taxi”, assegura Goñi.

La proposta d’Unauto passa per reconciliar els dos bàndols. La patronal de les VTC vol crear una taula de diàleg amb el taxi i administracions com l’Institut Metropolità del Taxi o la Generalitat que no inclogui les aplicacions de transport com Uber o Cabify. Per a ells, la liberalització massiva de llicències també és preocupant i aposten per tornar a treballar junts. De fet, la patronal va enviar un comunicat aquesta setmana defensant-se de les crítiques que els acusen d’operar de manera il·legal. Les VTC asseguren que no capten els clients al carrer, sinó de manera precontractada a través d’aplicacions mòbils. Però la batalla, de moment, continua.