Treva en el preu de la llum: Demà costarà un 4,3% menys

L'escalada del preu de l'electricitat en el mercat majorista es prendrà demà dijous una treva i costarà de mitjana un 4,3% menys que avui dimecres, segons les dades del mercat majorista ibèric, Omie.

On van els diners del rebut de la llum?Per demà el preu mitjà se situa en 87,88 euros el megawatt hora (MWh) enfront del 91,88 euros d'avui. Tot i la petita treva, els preus continuen en màxims des del desembre del 2013, quan es va canviar el sistema de fixació per subhastes trimestrals per un sistema de mercat horari. Els 88,88 euros el MWh de demà és el quart preu mitjà més alt en el que va d'any.

Durant el dia de demà no es sobrepassarà la barrera psicològica dels 100 euros el MWh, que avui só que es donarà entre les 20 i les 22 hores. Demà el preu màxim serà entre les nou i les deu del matí, quan el preu majorista serà de 97,2 euros el MWh. L'hora més barata serà a les cinc de la matinada, amv 77,5 euros el MWh.

La demanda elèctrica prevista per a demà és de 636 gigawatts hora (GWh), per sobre dels 630 GWh d'avui, segons les dades d'Omie.