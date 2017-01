L'electricitat és un 150% més cara que fa un any

El preu majorista de l'electricitat se situarà demà dia 11 de gener en 72,89 euros el megawatt hora (MWh), el que suposa el preu més alt des del desembre del 2013, quan el govern espanyol va decidir suspendre el sistema de subhastes Cesur per la forta pujada i substituir-lo per un sistema en funció del consum diari i el preu marcat en el mercat majorista denominar 'pool'.

El preu dels primers dies de gener d'aquest any és situa de mitjana en 64,23 euros el MWh, xifra que és un 1 50% superior al de l'inici del 2016, quan la major producció eòlica i les pluges van fer caure el preu del 'pool'.

L'operador del mercat ibèric Omie fixa cada dia els preus per al dia següent en funció de la demanda. Per demà s'espera que el moment més car serà a les vuit del vespre, amb 88,44 euros el MWh. A les hores més barates, a la matinada, el preu se situarà sobre els 50 euros el MWh-

Per trobar un preu tant alt de l'electricitat com el de demà cal remuntar-se al 21 de desembre del 2013, que es va situar en 93,11 MWh. Aquella forta pujada va portar al llavors ministre d'Indústria, José Manuel Soria, a suspendre el sistema de subhastes Cesur (que era el que s'utilitzava per fixar el preu), i es va crear un preu provisional fins que va entrar en funcionament l'actual sistema del Preu Voluntari del Petit Consumidor (PVPC).

El preu majorista, que és el que es fixa al 'pool', només té un pes del 35% sobre el rebut que paguen els consumidors pel seu consum. La resta del rebut són els peatges i impostos, que el govern espanyol ha congelat per al 2017.