El lobi de les grans empreses de l'Íbex es dissol definitivament

Com ja estava previst, encara que una mica més tard, el Consell Empresarial de la Competitivitat (CEC), conegut com el lobi de l'Íbex-35, ha aprovat aquest dimecres la seva dissolució. Segons ha avançat 'El Mundo' i com ha explicat l'organisme en un comunicat, el club format per les principals empreses espanyoles i que encapçalava l'expresident de Telefónica, César Alierta, desapareix.

El CEC, que està format per 15 grans companyies i l'Institut d'Empresa Familiar (IEF), ha acordat que cessarà la seva activitat perquè considera que "s'han complert els objectius" per als quals es va crear l'esmentada associació fa sis anys.

José García Abad: "Hem pres consciència de l'Íbex com un nou partit polític"Aquesta organització s'havia constituït el febrer del 2011 en plena crisi i com una mena de 'think tank' que pretenia aportar propostes al pla polític estatal per millorar la competitivitat i ajudar a la recuperació econòmica. Tot i això, ja fa mes d'un any que no es pronuncia i han reduït els seu ritme de reunions després que César Alierta fos rellevat a Telefónica i de la mort d' Emilio Botín, expresident del Banc Santander.

Com explica el periodista madrileny José García Abad al llibre on analitza la trajectòria d'aquesta organització i els seus intents d'interferir en la política de l'Estat, aquests dos empresaris van ser els fundadors i impulsors del CEC, i després de la seva mort els seus successors van voler desvincular-se'n.

A finals del 2016 el CEC ja havia de celebrar aquesta reunió on es formalitzava la seva dissolució, però finalment es va posposar i ha estat aquest dimarts quan finalment s'ha tancat l'acord. Les empreses del CEC, que van des de Telefónica fins Iberdrola, La Caixa o el Santander sumen una facturació conjunta equivalent al 35% del PIB espanyol.