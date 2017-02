El jutge rebutja la macrodemanda d'Adicae per les preferents de Caja Madrid

Un jutge ha rebutjat aquest dimarts parcialment la demanda col·lectiva d'Adicae per la venda de preferents de Caja Madrid perquè l'associació de consumidors va presentar una acció col·lectiva en lloc d'una individual de nul·litat per error en el consentiment, amb el que l'entitat no haurà de tornar l'invertit

El titular del jutjat Mercantil número 5 de Madrid desestima en part una demanda presentada per l'associació de consumidors Adicae i 3.057 petits inversors, encara que declara nul·les, per abusives, algunes de les clàusules dels contractes, de manera que ordena a Bankia -hereva de l'entitat- a eliminar-les dels contractes i a cessar en la seva utilització.

La sentència reconeix irregularitats en la comercialització de preferents, conseqüència de la difusió d'informació incompleta i de pràctiques inadequades, de manera que els afectats haurien d'haver reclamat no mitjançant una acció col·lectiva, sinó de forma individual.

El magistrat recorda que mitjançant una acció individual es pot esbrinar si un inversor va comprar preferents sabent el que adquiria o, per contra, "erròniament" va creure que invertia en dipòsit a termini. En una acció col·lectiva com la presentada per Adicae, argumenta el jutge, això no és possible.

Per això, la sentència deixa oberta la possibilitat que els inversors recuperin la seva inversió si reclamen de forma individual.

En la sentència de 108 pàgines, el magistrat Teodoro Ladrón certifica la nul·litat d'algunes condiciones en considerar que l'entitat, ara integrada a Bankia, no va comunicar-les anteriorment al judici i de forma expressa als seus clients.

En aquest sentit opina el jutge que "no ha desaparegut el risc d'utilització de les condicions generals de la contractació ni de la publicitat ara impugnades, ja que poden tornar a ser utilitzades en futures emissions".

A més, expressa les característiques de les participacions preferents com un producte de "caràcter perpetu i risc de qualitat" que afecta tant la recuperació de la inversió inicial com a la seguretat de la seva rendibilitat.

El 2013, Adicae va presentar una demanda col·lectiva que sol·licitava la nul·litat per abusives de les condicions generals que regien la contractació d'aquest producte híbrid.