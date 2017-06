Els maldecaps per controlar l’IVA

“Davant de qualsevol canvi fiscal, Hisenda no et consulta res, i les empreses sempre anem a remolc”. És la reacció de M.G., la propietària d’una empresa metal·lúrgica de les comarques de Girona, a l’última normativa fiscal per a les empreses. Es tracta del subministrament immediat d’informació (SII), que entrarà en funcionament a partir d’aquest mes de juliol. La normativa obliga totes les empreses que van facturar un mínim de sis milions d’euros l’últim exercici a presentar totes les factures cada quatre dies. El primer semestre, però, aquest termini s’allargarà fins als vuit dies. Fins ara, les empreses havien de presentar aquestes dades de forma mensual i la devolució de l’IVA es feia també cada 30 dies.

Segons dades d’Hisenda, el canvi afecta vora 62.000 empreses a Espanya, que intervenen en el 85% de la facturació de l’IVA. Joan Maria Gimeno, president de la comissió fiscal de Pimec -la patronal de les petites i mitjanes empreses de Catalunya-, indica que la implantació d’aquest nou sistema respon a “un augment del control del frau fiscal”.

Per a les empreses, la normativa suposa dos tipus d’afectacions. La primera fa referència als costos d’implementar un nou sistema informàtic que automatitzi el procés. Aquest mes de juny, Pimec va entregar un estudi on es van consultar fins a 217 empreses catalanes per avaluar els efectes de la nova llei. L’informe revela que, de mitjana, les firmes afectades hauran d’assumir uns costos de 12.000 euros cadascuna. Aquest import inclou la instal·lació de sistemes informàtics, els costos de personal dedicat a la implantació de l’SII i els serveis de tercers. La firma dirigida per M.G. va comprar un servidor fa cinc anys, però ara s’ha vist obligada a canviar-lo per adaptar-se a la normativa tot i no haver-lo amortitzat.

D’altra banda, també hi ha un problema amb el temps d’adaptació i la falta d’informació lliurada per l’administració. La normativa es va publicar al BOE l’any 2015, però en la majoria de casos, la informació a les empreses no va arribar a través de l’Agència Tributària. L’informe de Pimec indica que només un 28% de les empreses van conèixer el canvi fiscal a través d’aquest canal. La via més comuna va ser a través dels gestors (40%).

Malgrat que el canvi es va notificar el 2015, “tot s’ha fet massa ràpid”, diu Conxita Marín, directora executiva de Clickgest, una empresa que ha ofert els seus serveis a diferents empreses perquè actualitzin els seus sistemes. Martínez explica que “tot just al febrer d’aquest any va haver-hi una primera reunió amb l’Agència Tributària” perquè les empreses de software coneguessin les demandes de l’administració.

A falta d’un mes perquè s’apliqui la normativa, “encara s’estan fent proves i queden alguns serrells”, diu Marín. Tot i això, considera que tenir un sistema preparat per enviar factures corrents “no suposarà grans complicacions”. Ara bé, quan apareguin anul·lacions o altres factures que necessiten justificacions -operacions que no tenen a veure amb l’activitat corrent de l’empresa, per exemple-, la situació serà “més caòtica”, diu Gimeno.

Pròrroga per a algunes empreses

La normativa també preveu sancions a totes les companyies que no facin arribar les factures a l’Agència Tributària. Cada empresa haurà de pagar el 0,5% de cada factura no abonada i les sancions es mouran entre els 300 i els 6.000 euros per trimestre. No obstant això, el director de gestió de l’Agència Tributària, Rufino de la Rosa, va dir que es concedirien pròrrogues fins a l’1 de gener del 2018 a les empreses que “no s’hagin pogut adaptar el sistema”. En cap cas, però, es tractaria d’una pràctica generalitzada.

Davant d’aquesta situació, les empreses coincideixen en un aspecte. Més enllà dels costos econòmics, el que més inconvenients els suposa és el poc temps de reacció que han tingut. A mesura que avança la tecnologia, “el temps per adaptar-se és cada vegada més curt”, afirma Marín. Queden menys de 30 dies perquè s’apliquin els canvis. Administració i empreses veuran els pròxims mesos l’eficiència del sistema.

LES CLAUS

1. En què consisteix el nou sistema de control de l’IVA i a quines empreses afecta?

El subministrament immediat de la informació (SII) obliga totes les empreses que van facturar més de sis milions d’euros durant l’últim exercici a presentar les seves factures a l’Agència Tributària cada quatre dies. La normativa afecta vora 62.000 empreses a Espanya, que intervenen en el 85% de la facturació de l’IVA. El nou sistema vol controlar millor les factures de les empreses per evitar possibles fraus fiscals.

2. Quan entrarà en vigor la llei?

A partir del mes de juliol. Durant el segon semestre de l’any -fins al 31 de desembre- les factures s’hauran d’enviar cada vuit dies en comptes de quatre per facilitar el compliment de la normativa al principi.

3. De què es queixen les empreses?

Segons un estudi elaborat per Pimec, cada empresa ha assumit una despesa mitjana de 12.000 euros per adaptar el programari informàtic i automatitzar el procés. El que ha suposat més problemes per a les empreses, però, és el poc temps que han tingut per adaptar-se, un obstacle lligat a la poca informació que ha proporcionat l’administració.

4. Què passarà si no es compleix la normativa?

Les empreses hauran de pagar el 0,5% de l’import de cada factura que no hagin enviat. Les sancions es mouran entre els 300 i els 6.000 euros per trimestre. Davant la preocupació d’algunes empreses, l’Agència Tributària va dir que estudia la concessió de pròrrogues individuals fins a l’1 de gener del 2018, però no seran generalitzades.