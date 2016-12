Mango ven el centre logístic de Lliçà de Munt a VGP per 150 milions

El grup paneuropeu d'inversions immobiliàries VGP ha comprat per 150 milions d'euros el centre logístic i les parcel·les industrials de Mango a Lliçà d'Amunt, a la comarca del Vallès Oriental, segons ha informat l'empresa aquest dilluns. Les instal·lacions eren propietat de Punta Na, el fons patrimonial del fundador de Mango, Isak Andic. A partir d'ara, doncs, l'empresa de moda llogarà aquest centre per 30 anys.

La transacció consisteix en la compra del nou centre logístic, dotat de tecnologia d'avantguarda, i l'adquisició de terreny addicional per a futurs desenvolupaments per un valor inicial que s'estima en més de 150 milions d'euros. Mango llogarà el centre logístic a VGP mitjançant un contracte de lloguer a 30 anys.

La construcció d'aquest edifici logístic, amb una superfície amb possibilitat de lloguer d'uns 180.000 metres quadrats, s'està acabant i estarà completament operatiu a principis del 2017. A més, l'edifici es podria ampliar en de 80.000 metres quadrats de superfície amb possibilitat de lloguer addicional en els propers anys. Quan estigui acabat, l'edifici de Mango ocuparà al voltant de 260.000 metres quadrats entre el centre logístic i l'espai d'oficines.

A més de l'edifici de Mango, VGP també ha comprat 150.000 metres quadrats addicionals de sòl per a desenvolupaments posteriors, on VGP podrà construir uns 100.000 metres quadrats de superfície llogable en total per a altres arrendataris potencials en el futur.

Una inversió de 360 milions



El centre logístic de Mango a Barcelona té l'última tecnologia i robòtica logística que li permet manipular 75.000 peces de roba per hora i simplificar tots els processos logístics de l'empresa. L'empresa va posar la primera pedra el 2011 i la construcció ha suposat una inversió de 360 milions d'euros i la creació de 1.500 llocs de treball a Lliçà d'Amunt. Aquest centre proveirà la xarxa de botigues de Mango de tot el món, més de 2.200 punts de venda a 110 països.

El conseller delegat de VGP, Jan Van Geet, ha destacat que la seva companyia està molt satisfeta de començar una col·laboració a llarg termini amb Mango i que la compra dels terrenys addicionals permetrà construir més edificis situats en una "localització òptima" de Barcelona. El vicepresident executiu de Mango, Daniel López, ha indicat que VGP és el "soci perfecte per a Mango" i que aquest és un acord beneficiós per a les dues parts, en què cadascuna se centra en les seves competències principals.