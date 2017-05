La manifestació de l'1 de Maig reclama que la recuperació econòmica es noti en els salaris

Si és cert que s'està sortint de la crisi, això s'ha de notar també als salaris i no només als balanços empresarials. Aquest és el principal missatge de la manifestació dels dos sindicats majoritaris per a l'1 de Maig.

En el Dia dels Treballadors en què debuten com a màxims responsables dels seus sindicats a Catalunya, Camil Ros (UGT) i Javier Pacheco (CCOO) han defensat el lema 'Increment salarial als convenis col.lectius, per l'ocupació de qualitat i les pensions dignes' en les declaracions que han fet abans de començar la marxa, que ha arrencat amb la concentració més gran dels últims quatre anys, sense ser multitudinària.

Ros ha destacat que la jornada està centrada en "la recuperació dels salaris" i ha recordat que "la millora de l'economia s'ha traslladat als beneficis empresarials, però no als sous dels treballadors". El màxim responsable de la UGT de Catalunya també ha reclamat una renda de garantia ciutadana.

En la mateixa línia, Pacheco ha anunciat una "ofensiva pels drets dels treballadors" i ha denunciat que "el creixement econòmic no ha arribat a les seves butxaques".

Pacheco ha reclamat diàleg social per combatre fenòmens com la "precarietat que s'ha instal.lat" i per mantenir unes pensions dignes.

A la plaça Urquinaona, el punt des d'on sortia la manifestació, s'han deixat veure polítics com la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, i Joan Tardà i Marta Rovira, d'ERC.

A més dels sindicats majoritaris, la CGT també ha convocat protestes a les quatre capitals catalanes i a Badalona, Manresa, Berga, Igualada, Mataró, Sabadell, Mollet del Vallès i Vilanova i la Geltrú. Per la seva banda, el sindicat USOC ha cridat a la mobilització en una marxa pel centre de la capital catalana.



El sindicat USOC ha cridat a la mobilització en una marxa a Barcelona que començarà a les dotze del migdia a la plaça Universitat, on s'inicia també la dels els sindicats majoritaris, i finalitzarà a la plaça de les Caramelles.